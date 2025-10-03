< sekcia Ekonomika
Rezort financií: Pri daňovej amnestii je potrebné dať pozor na termíny
Samotné nariadenie vstúpilo do platnosti 1. októbra tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Platnosť vládneho nariadenia, ktoré umožní daňovým dlžníkom vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania, nie je totožná s termínom, odkedy môžu títo dlžníci začať splácať svoje záväzky voči štátu. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že v súvislosti s tzv. daňovou amnestiou sú dôležité tri rôzne dátumy.
Samotné nariadenie vstúpilo do platnosti 1. októbra tohto roka. Polročná lehota na doplatenie dane, dodatočné priznanie alebo zaplatenie priznanej dane však začína plynúť až od 1. januára a končí 30. júna budúceho roka.
„MF SR dôrazne upozorňuje daňovníkov (daňových dlžníkov), že ak svoj daňový nedoplatok, zaevidovaný k 30. septembru 2025, uhradia pred 1. januárom 2026, nebudú sa na nich vzťahovať ustanovenia daňovej amnestie,“ uviedol rezort. V takom prípade budú musieť dlžníci okrem istiny zaplatiť aj sankcie.
