Rezort financií má pripraviť pre autodopravcov zníženie cestnej dane

Bratislava 28. apríla (TASR) – Namiesto dočasnej úpravy zliav z mýta by sa na pomoc autodopravcom mal pripraviť návrh na zníženie cestnej dane. Informoval o tom v utorok šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Materiálom o zvýšení zliav sa mal v utorok zaoberať vládny kabinet, minister ho však stiahol z rokovania.



Návrh úpravy cestnej dane má pripraviť na jedno z najbližších rokovaní Ministerstvo financií (MF) SR. Ministerstvo dopravy sa podľa Doležala dohodlo s rezortom financií na tomto návrhu, lebo má ísť o adresnejšiu pomoc. "V konečnom dôsledku by mal priniesť pre autodopravcov väčšie benefity. Rozprávame sa o znížení tzv. cestnej dane alebo dane z motorových vozidiel," priblížil.



Cieľom návrhu nariadenia vlády, ktoré bolo stiahnuté z rokovania, malo byť zmierňovanie negatívnych následkov krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.



Nákladné vozidlá do 12 ton mali mať pri najazdení viac ako 5000 km zľavu 7 %, vozidlá nad 12 ton 5 %. S počtom najazdených kilometrov sa zľava zvyšuje. Nad 50.000 km to malo byť v prípade nákladných vozidiel do 12 ton 13 %, rovnako tak v prípade vozidiel nad 12 ton. Upravené zľavy zo sadzieb mýta mali byť poskytované od 1. júla do 31. decembra 2020. Do výpočtu percentuálnych zliav za najazdené kilometre sa mali započítavať aj kilometre najazdené vozidlom za obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020.