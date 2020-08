Rezort financií pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní. Do slovenskej legislatívy sa ním má prebrať eurosmernica, ktorou sa odstraňujú prekážky, ktoré bránili správcom fondov plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu zákona zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Nariadením Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie (EÚ) a eurosmernicou sa majú koordinovať podmienky pre správcov fondov pôsobiacich na vnútornom trhu a mala by sa uľahčiť cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania. Ministerstvo približuje, že eurosmernica zosúlaďuje postup oznamovania zmien regulačným orgánom, upravuje spôsoby poskytovania informácií investorom a zavádza jednotné podmienky pre ukončenie cezhraničnej distribúcie cenných papierov fondov kolektívneho investovania, čím prispieva k ochrane neprofesionálnych investorov, ktorí alokovali svoje finančné prostriedky do fondov kolektívneho investovania, ktoré sa distribuujú cezhranične. "Zároveň eurosmernica umožňuje testovanie záujmu investorov o konkrétnu investičnú stratégiu počas predmarketingovej fázy. Návrhom zákona sa zároveň budú upravovať aj podnety z aplikačnej praxe, najmä z oblasti alternatívnych investičných fondov," priblížilo MF SR.



Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona by malo odštartovať v októbri tohto roka.