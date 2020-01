Rezort financií pripravuje novelu zákona o bankách, rieši aj odmeny

Bratislava 22. januára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu zákona o bankách, ktorou sa majú do slovenskej legislatívy prebrať ustanovenia eurosmernice. Tá sa zaoberá napríklad finančnými holdingovými spoločnosťami, ale aj odmeňovaním v malých inštitúciách či opatreniami a právomocami v oblasti dohľadu. Ministerstvo už zverejnilo predbežnú informáciu na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Cieľom eurosmernice je odstrániť aplikačné problémy v praxi a reagovať na vývoj v tejto oblasti. "Z tohto dôvodu sa v zákone o bankách a súvisiacich predpisov vyžaduje zmena dotknutých existujúcich a doplnenie nových ustanovení," priblížil rezort financií.



Novelou zákona sa majú upraviť postupy schvaľovania určitých finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností, ako aj priame právomoci v oblasti dohľadu nad nimi.



Tiež sa majú upraviť zásady odmeňovania najmä v prípade malých inštitúcií a zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej zložky odmeňovania. Eurosmernica rieši aj dodatočné požiadavky na vlastné zdroje uložené príslušnými orgánmi na účely riešenia rizík, požiadavky na ukazovateľ finančnej páky a proticyklické kapitálové vankúše, ako aj makroprudenciálne nástroje.



Medzirezortné pripomienkové konanie k novele by sa malo začať v apríli alebo v máji tohto roka. Verejnosť sa môže do prípravy právneho predpisu zapojiť formou zasielania podnetov a návrhov do 3. februára tohto roka.