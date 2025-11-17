< sekcia Ekonomika
Rezort financií pripravuje pravidlá pre krízové situácie poisťovní
Právnou normou sa má do slovenskej legislatívy prevziať európska smernica z novembra 2024, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií poisťovní a zaisťovní.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vytvoriť národnú úpravu pre účinné riešenie a zmierňovanie následkov zlyhania poisťovní a zaisťovní v SR a Európskej únii (EÚ) je cieľom pripravovaného návrhu zákona o ozdravení a riešení krízových situácií poisťovní a zaisťovní. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú na portáli slovlex.sk zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Právnou normou sa má do slovenskej legislatívy prevziať európska smernica z novembra 2024, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií poisťovní a zaisťovní. Rezort financií pripomenul, že doteraz na úrovni EÚ neexistovala harmonizácia postupov v tejto oblasti a v jednotlivých členských štátoch sú pravidlá výrazne rozdielne. Upozornil aj na to, že bežné konkurzné konania podnikov nemusia byť pre poisťovne alebo zaisťovne vždy vhodné.
Novými pravidlami sa má v krízových situáciách zabrániť širším systémovým škodám a narušeniu stability finančných trhov a následne aj vnútorného trhu EÚ v oblasti finančných služieb. Vnútroštátne orgány majú získať právomoci, ktoré by zaručili riadne riešenie zlyhávajúcich poisťovní a zaisťovní tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere zabezpečila kontinuita poistného krytia. Zabezpečiť sa má tiež kontinuita kritických funkcií poisťovní alebo zaisťovní, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú, a zároveň minimalizovať vplyv zlyhania na hospodárstvo alebo finančný systém.
Orgán pre riešenie krízových situácií a orgán dohľadu majú získať harmonizovaný a dôveryhodný balík nástrojov riešenia krízových situácií, aby v týchto situáciách zasiahli dostatočne včas a rýchlo. Zabezpečiť sa má tiež spolupráca orgánov dohľadu a orgánov pre riešenie krízových situácií v EÚ, ako aj zriadiť mechanizmus financovania na odškodnenie poistníkov, oprávnených osôb a žiadateľov poisťovní a zaisťovní, ktorým bolo udelené povolenie v Slovenskej republike.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zasielaním podnetov a návrhov v intenciách vecného zamerania zákona. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je apríl 2026.
Právnou normou sa má do slovenskej legislatívy prevziať európska smernica z novembra 2024, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií poisťovní a zaisťovní. Rezort financií pripomenul, že doteraz na úrovni EÚ neexistovala harmonizácia postupov v tejto oblasti a v jednotlivých členských štátoch sú pravidlá výrazne rozdielne. Upozornil aj na to, že bežné konkurzné konania podnikov nemusia byť pre poisťovne alebo zaisťovne vždy vhodné.
Novými pravidlami sa má v krízových situáciách zabrániť širším systémovým škodám a narušeniu stability finančných trhov a následne aj vnútorného trhu EÚ v oblasti finančných služieb. Vnútroštátne orgány majú získať právomoci, ktoré by zaručili riadne riešenie zlyhávajúcich poisťovní a zaisťovní tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere zabezpečila kontinuita poistného krytia. Zabezpečiť sa má tiež kontinuita kritických funkcií poisťovní alebo zaisťovní, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú, a zároveň minimalizovať vplyv zlyhania na hospodárstvo alebo finančný systém.
Orgán pre riešenie krízových situácií a orgán dohľadu majú získať harmonizovaný a dôveryhodný balík nástrojov riešenia krízových situácií, aby v týchto situáciách zasiahli dostatočne včas a rýchlo. Zabezpečiť sa má tiež spolupráca orgánov dohľadu a orgánov pre riešenie krízových situácií v EÚ, ako aj zriadiť mechanizmus financovania na odškodnenie poistníkov, oprávnených osôb a žiadateľov poisťovní a zaisťovní, ktorým bolo udelené povolenie v Slovenskej republike.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zasielaním podnetov a návrhov v intenciách vecného zamerania zákona. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je apríl 2026.