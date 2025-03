Rezort financií: PS už mohlo ukázať schopnosti pri riadení financií

Bratislava 20. marca (TASR) - V súčasnosti opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) malo možnosť ukázať svoje schopnosti v riadení verejných financií už v minulosti počas vlády Ľudovíta Ódora. Nijako však nepomohlo zlepšiť stav verejných financií. V reakcii na stredajšiu výzvu PS na odloženie fungovania novej transakčnej dane to uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Strana Progresívne Slovensko mala možnosť počas vlády Ľudovíta Ódora ukázať svoje schopnosti v riadení verejných financií. Za celý čas nezaviedla ani jedno konkrétne opatrenie, ktoré by čo i len minimálne pomohlo zlepšiť stav verejných financií. MF SR preto nebude reagovať na takéto plytké politické výzvy," vyhlásil rezort v reakcii.



Ako uviedli predstavitelia PS na stredajšej tlačovej konferencii, zavádzanie novej dane z finančných transakcií, ktorú začnú podnikatelia platiť od 1. apríla tohto roka, sprevádza neistota a chaos. Hnutie preto vyzýva vládu, aby odložila jej fungovanie minimálne o jeden štvrťrok.



Ľuďom na Slovensku sa podľa predsedu PS Michala Šimečku už teraz žije veľmi ťažko a trpia drahotou, nefungujúcimi službami štátu, rozbitými cestami či problémami v zdravotníctve. "Akoby toho nebolo málo, tak o dva týždne prichádza transakčná daň so všetkým tým chaosom, povinnosťami, neistotou, zvýšenými nákladmi a cenami, ktoré s tým súvisia. Iba pripomeniem, že je to daň, ktorú skoro nikto na svete nemá," zdôraznil opozičný poslanec.