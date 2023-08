Rezort financií sa nechce zapájať do predvolebnej kampane

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR eviduje mediálne výzvy jednej z politických strán, nebude sa však zapájať do predvolebnej kampane. Rezort nemá k dispozícii analytický materiál predmetnej politickej strany, eviduje iba predvolebnú propagačnú brožúru, respektíve zoznam rôznych viac či menej konkrétnych a nie nutne konsolidačných opatrení.



Reagoval tak na piatkové vyjadrenia SaS, podľa ktorej dočasne poverená vláda odborníkov má priviesť Slovensko v pokoji do volieb a nezapájať sa do predvolebného súboja návrhmi na vyššie dane. Od dočasne povereného ministra financií Michala Horvátha očakáva, že zaujme stanovisko k nimi predstaveným 96 návrhom na zvýšenie ekonomického rastu.



"Ministerstvo financií každopádne ďakuje poslancom za podnety. Podľa stupňa konkrétnosti a kvantifikovateľnosti ich zohľadní vo svojej práci na balíku možných konsolidačných opatrení," uviedol rezort v reakcii.



Zdôraznil, že k svojim konsolidačným opatreniam pristupuje premyslene, odborne a maximálne citlivo s ohľadom na občana aj verejné financie. "MF SR žiadne zvyšovanie daní nezavádza. Prezentované návrhy treba vnímať ako začiatok verejnej diskusie o možnostiach konsolidácie. MF SR už pred pár týždňami avizovalo, že opatrenia bude zverejňovať postupne, budú rôzneho charakteru a bude ich potrebné vnímať ako celok. Celkovú analýzu možností, ako ozdraviť verejné financie, predstavíme v septembri," avizovalo ministerstvo.



V prípade niektorých diskutovaných návrhov ide podľa MF o transpozíciu európskych smerníc, teda opatrení, ktoré Slovensko zaviesť musí. Tiež ide napríklad o úpravu nesystémových návrhov, ktoré prijal parlament bez odbornej diskusie. Rezort chce túto diskusiu otvoriť s tým, že návrhy prejdú riadnym legislatívnym procesom.



"MF SR pripomína, že o definitívnej podobe týchto opatrení, ako aj o ich prijatí, bude rozhodovať až demokraticky zvolená vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb," dodal rezort financií.