Rezort financií sa ohradzuje voči tvrdeniam SaS

Bratislava 2. apríla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré odzneli v utorok na tlačovej konferencii opozičnej strany SaS. Rovnako odmieta, aby politici zneužívali meno ministerstva na svoje politické ciele pár dní pred prezidentskými voľbami.



Rezort financií tak reagoval na tvrdenia SaS, že vláda sa chystá zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH) aj spotrebné dane ako jednu z možností konsolidácie verejných financií. O zmenách sa podľa strany zatiaľ nehovorí, kým nebude po prezidentských voľbách. SaS vyzvala prezidentského kandidáta a predsedu koaličného Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby vopred avizoval, k akým zmenám má dôjsť po voľbách. Hlas-SD reagoval, že za rozvrátené verejné financie počas predchádzajúcich vlád je zodpovedná SaS.



"Ministerstvo financií SR už niekoľko mesiacov opakuje, že konsolidačné opatrenia sú úzko naviazané na prípravu štátneho rozpočtu na rok 2025 a keďže príprava rozpočtu sa nerealizuje zo dňa na deň, ale je to niekoľkomesačný proces, z objektívnych dôvodov nie je možné podrobnosti o konsolidácii prezentovať skôr, ako budú ukončené diskusie na odbornej a politickej úrovni," uviedol rezort financií.



V reakcii tiež pripomenul, že aktuálny stav verejných financií je spôsobený predchádzajúcimi vládami, ktorých súčasťou bola aj strana SaS. Je tak podľa MF priamo spoluzodpovedná za to, že Slovenská republika má najvyšší deficit z krajín Európskej únie (EÚ) a medzi rokmi 2020 a 2023 zaznamenala extrémny nárast dlhu o 23,9 miliardy eur.



"Aj na základe vyššie spomínaných makroekonomických ukazovateľov MF SR opäť pripomína svoj konsolidačný záväzok, ktorého cieľom je postupné znižovanie deficitu do roku 2027 pod úroveň 3 % hrubého domáceho produkt (HDP), čo následne vytvorí priestor aj na postupné znižovanie dlhu," doplnil rezort.



V sobotnom (6. 4.) druhom kole prezidentských volieb zabojujú o prezidentský palác Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Voliči si vyberajú hlavu štátu na funkčné obdobie piatich rokov.