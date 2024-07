Rezort financií sa s odborármi na valorizácii platov nedohodol

Bratislava 16. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR od začiatku kolektívneho vyjednávania pripomína, že verejné financie sa nachádzajú v zlom stave, s najhorším deficitom zo všetkých krajín Európskej únie a s vysokým nárastom dlhu počas rokov 2020 až 2023. Rezort to v utorok uviedol v reakcii na Konfederáciu odborových zväzov (KOZ) SR, ktorá žiada valorizáciu platov vo verejnej správe.



"Aj napriek tomu dnes rezort financií ponúkol riešenie, ktoré by prispelo k udržaniu dosiahnutého sociálneho štandardu zamestnancov verejnej a štátnej správy vo forme vyplatenia garantovanej odmeny pre každého zamestnanca vo výške 500 eur v roku 2025 a vo výške 1000 eur v roku 2026," uviedol tlačový odbor rezortu.



Tieto finančné prostriedky by podľa neho vedeli prispieť k tlmeniu dopadov očakávanej miery inflácie a udržaniu sociálneho štandardu zamestnancov. Pripomenul nutnosť bezprecedentnej konsolidácie, ktorá musí každoročne dosiahnuť úroveň približne jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čo v tomto roku predstavuje 1,4 miliardy eur.



"MF SR sa už od apríla tohto roka snaží spolu s predstaviteľmi odborov nájsť dohodu na téme odmeňovania zamestnancov verejného sektora," dodal rezort s tým, že rokovania s odborármi budú pokračovať v druhej polovici augusta.



Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová vyhlásila v utorok štrajkovú pohotovosť z dôvodu, že sa so zástupcami vlády nedohodli na valorizácii platov v štátnej a verejnej správe. Okrem štandardných požiadaviek odborári požadovali rast platov od 1. septembra 2024 o 10 % a od 1. januára 2025 o ďalších 10 %.