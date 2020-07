Rezort financií sa zaoberá zmenou ústavného zákona o dlhovej brzde

Bratislava 3. júla (TASR) - Pracovná skupina pod vedením Ministerstva financií (MF) SR sa zaoberá prípadnou zmenou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Konzultuje to aj s ďalšími inštitúciami. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



"Bavíme sa o tom, že dlh, ktorý vystúpi prudko za veľmi krátke obdobie, nebude možné v pokrízovom období tak rýchlo stlačiť na to, aby sme sa dostali do bezpečných pásiem. Takže teraz sa uskutočňuje diskusia, ako nastaviť a zohľadniť takýto veľký šok práve aj v tých pravidlách," priblížil Heger. Riešenie by mala priniesť pracovná skupina. "Konzultujeme, ako sa postaviť k tomuto zákonu. Zákon o dlhovej brzde myslel aj na prípady ekonomických šokov. Preto sa vypína dlhová brzda. Jednak dva roky po tom, čo nastúpi nová vláda, jednak pri veľkom ekonomickom šoku sa vypína na ďalšie tri roky. Avšak taký veľký ekonomický šok, aký prišiel s koronakrízou, na taký sa nemyslelo," vysvetlil Heger dôvody potrebných zmien.



Minister však zatiaľ nespresnil, kedy by mali byť predstavené. "Dajú sa očakávať zmeny. Teraz je diskusia, akým spôsobom to nastaviť. Táto vláda by tým nemala byť postihnutá, ale je zodpovedné, aby sme budúcej vláde nenechali tesne visiacu 'gilotínu nad krkom', aby nemala potom problém s tým, ako zvládať celé verejné financie. Preto sa uskutočňuje táto diskusia," dodal Heger.