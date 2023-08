Rezort financií: Samosprávy dosiahli prekvapivé výsledky hospodárenia

Bratislava 17. augusta (TASR) - Samosprávy sú napriek zvýšeným cenám energií v dobrej finančnej kondícii. Výsledok ich hospodárenia sa medziročne zlepšil o 153,8 milióna eur a v prípade vyšších územných celkov (VÚC) o 24 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnych dát Ministerstva financií (MF) SR o hospodárení obcí a VÚC za prvý polrok 2023, informoval vo štvrtok rezort financií.



Hodnotenie ministerstvo zverejnilo krátko pred stretnutím premiéra Ľudovíta Ódora so zástupcami samospráv, ktoré od vlády žiadajú doplatenie 108 miliónov eur ako kompenzáciu vysokých cien energií. Stretnutie je naplánované na piatok (18. 8.) doobeda.



"Príjmy obciam medziročne stúpli o takmer 16 %, v prípade VÚC o vyše 14 %. Medziročný nárast daní v absolútnych sumách je zároveň viac ako dvojnásobne vyšší ako medziročný nárast energií," uviedlo ministerstvo. Výdavky na energie obciam stúpli o 75,4 milióna eur, pričom daňové príjmy (daň z príjmu fyzických a právnických osôb) o 190,4 milióna eur. V prípade VÚC je podľa rezortu situácia podobne priaznivá. Daňové príjmy medziročne vzrástli o 83,5 milióna eur a výdavky na energie o 11,4 milióna eur.



Pozitívny vplyv na hospodárenie obcí mali podľa rezortu financií zvýšené granty a transfery zo štátu, ako aj vyplatenie celej sumy dane z príjmu právnických osôb už v apríli tohto roka. Nárast cien energií štát navyše výrazne kompenzuje uvoľnením 77 miliónov eur pre regionálne školstvo. "MF v súčasnosti na základe polročných výkazov neeviduje nárast obcí, ktoré by prekračovali limity záväzkov po lehote splatnosti. Zadlženie obcí za druhý kvartál je na úrovni 17 %, čo ani zďaleka neprekračuje hranicu 50 % alebo 60 % skutočných bežných príjmov, teda červenú čiaru, ktorú stanovuje zákon," dodal rezort.