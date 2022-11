Rezort financií: Schodok štátneho rozpočtu sa zvýšil na 1,733 mld. eur

Bratislava 2. novembra (TASR) - Schodok štátneho rozpočtu sa v októbri zvýšil na 1,733 miliardy eur zo septembrových 1,319 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa však hospodárenie štátu zlepšilo o 2,970 miliardy eur alebo o 63,2 %. V stredu o tom na svojej internetovej stránke informovalo Ministerstvo financií (MF) SR. Medziročne vzrástli príjmy štátneho rozpočtu o 2,130 miliardy eur (+16,4 %) a výdavky zároveň klesli o 840,1 milióna eur (-4,7 %).



Oproti októbru minulého roka vzrástli najmä daňové príjmy, a to o 1,949 miliardy eur, pričom pozitívny vývoj zaznamenalo MF takmer pri všetkých daniach. Výber dane z pridanej hodnoty vzrástol o 883,9 milióna eur, daň z príjmov právnických osôb o 878,1 milióna eur a spotrebné dane o 144,1 milióna eur. K poklesu výberu došlo pri dani z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 20,6 milióna eur.



Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti boli na úrovni 21,3 milióna eur, negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 9,8 milióna eur. Príjmy z dividend medziročne klesli o 114,3 milióna eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 283,4 milióna eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 52,9 milióna eur a iných nedaňových príjmov vo výške 226,7 milióna eur.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 443,7 milióna eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 91,2 milióna eur, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 34,4 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 36,1 milióna eur alebo o 4,7 %. Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 496,5 milióna eur a čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 981,9 milióna eur.