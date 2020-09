Rezort financií schválil finančnú pomoc 55 samosprávam, žiada o ňu 114

Bratislava 24. septembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR požiadalo o bezúročnú návratnú finančnú pomoc už 114 samospráv, z toho už 55 rezort vyhovel a pomoc im schválil. Tieto zdroje majú obciam a mestám pomôcť vykompenzovať výpadok dane z príjmov fyzických osôb (DPFO).



Schválenú pôžičku má v súčasnosti napríklad mesto Trenčín, Prievidza, Nové Zámky, Humenné, Lučenec, Moldava nad Bodvou, Poltár, obec Čierny Balog, Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou, Terňa, ako aj ďalšie.



Celkovo samosprávy spolu žiadajú ministerstvo o pomoc vo výške 10,9 milióna eur pri výpadku DPFO vo výške 11,02 milióna eur a objem doteraz schválených pôžičiek dosiahol 7,43 milióna eur.



Vláda celkovo na túto pomoc schválila finančné prostriedky zo štátnych finančných aktív v objeme 173,6 milióna eur, z toho 121,5 milióna eur je vyčlenených pre mestá a obce a suma pre vyššie územné celky predstavuje 52,1 milióna eur.



Rezort financií túto pomoc pripravil po tom, ako na Slovensku vypukla koronakríza, a reaguje tak na výrazný pokles výberu DPFO. Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku tejto dane za rok 2020 podľa prognózy MF SR z júna tohto roka.



Samosprávy majú možnosť požiadať o pomoc do 31. októbra tohto roka a poskytnuté prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020. "Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024, pričom posledná ročná splátka by mala byť v roku 2027," informuje rezort financií na svojej webstránke.