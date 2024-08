Rezort financií si uplatnil 3 pripomienky k novele zákona o zálohovaní

Bratislava 16. augusta (TASR) - Navrhované zníženie maximálnej výšky príjmov z nevyplatených záloh zníži zdroje Správcu zálohového systému. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré si k návrhu novely zákona o zálohovaní uplatnilo tri zásadné pripomienky.



"Vzhľadom na to, že zálohový systém je značne deficitný, automaticky to povedie k nutnosti rastu administratívnych poplatkov, ktoré platia subjekty uvádzajúce obaly na trh. Nie je možné sa stotožniť s predkladateľom, ktorý neidentifikuje žiadny vplyv na podnikateľské prostredie," uviedlo MF v pripomienke s tým, že do predloženého materiálu žiada doplniť analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Taktiež chce, aby envirorezort doplnil kvantitatívny odhad nárastu administratívnych poplatkov v prepočte na jeden obal.



Rezort financií zároveň žiada vypustiť alebo lepšie odôvodniť zmeny, ktoré chce Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR robiť v zakladajúcich dokumentoch správcu zálohového systému. "Ministerstvo má už dnes nástroje na zmenu zakladajúcich dokumentov, napríklad podľa platného zákona," skonštatovalo MF. Je podľa neho potrebné odôvodniť, v akých prípadoch je súčasná právna úprava nedostatočná, prípadne kedy dochádza k situácii, že zakladajúce dokumenty nereflektujú aktuálne potreby a ciele zálohového systému, legislatívne zmeny alebo environmentálne požiadavky.



MF požaduje vypustiť alebo lepšie odôvodniť zmenu, že MŽP chce odvolávať a vymenovať svojich zástupcov do správnej rady správcu, ktorý je najvyšším riadiacim orgánom. Správca zálohového systému je podľa neho povinný zmeny v právnom poriadku zohľadniť bez ohľadu na zloženie správnej rady. Rezort financií pripomína, že MŽP má svojich zástupcov v dozornej rade. "Zastávame názor, že platný právny poriadok umožňuje Ministerstvu životného prostredia SR vykonávať pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov vrátane kontrolnej činnosti," uviedol.



Novela zákona o zálohovaní z dielne MŽP má zvýšiť dohľad ministerstva nad Správcom zálohového systému, ako aj kontrolu nad celým systémom. Ministerstvo chce tiež zaviesť oprávnenie odvolávať a vymenovať svojich zástupcov do správnej rady. Zároveň chce obmedziť maximálnu výšku príjmov z nevyplatených záloh, s ktorou môže správca nakladať, a to na 20 percent za predchádzajúci kalendárny rok.



Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá na základe zákona koordinuje fungovanie systému pre jednorazové zálohované nápojové obaly.