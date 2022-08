Rezort financií: Situáciu v Slovalcu rezort monitorujeme

Bratislava 17. augusta (TASR) - Problémy na trhu s hliníkom sú celoeurópske a možnosti Slovenska sú extrémne limitované. Štát nedokáže a nemôže dlhodobo kompenzovať vstupné náklady podnikateľským subjektom, uviedlo v stredu Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na plánované ukončenie výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalco. Rezort mrzia prípadné individuálne dopady tejto krízy na zamestnancov. Situáciu pozorne monitoruje.



O plánovanom odstavení výroby z dôvodu vysokých cien energií informovala v stredu spoločnosť Slovalco a za prvotnú príčinu označila nedostatočné kompenzácie vysokých cien energií pre energeticky náročný priemysel zo strany štátu. Zatiaľ čo rezort hospodárstva označil zrušenie produkcie primárneho hliníka za katastrofu, ministerstvo financií upozornilo, že kompenzácie sú len prechodným a okrajovým nástrojom európskej legislatívy a približne polovica členských krajín EÚ ich neposkytuje vôbec.



"MF SR zároveň upozorňuje, že Slovalco je aj v súčasnosti výrazným beneficientom energetickej legislatívy, pričom okrem predmetných kompenzácií z Environmentálneho fondu má dlhodobo o 95 % znížené rozhodujúce tarifné poplatky za prenos elektrickej energie. Súčasne je priamo napojené na našu dcérsku spoločnosť SEPS, a.s., a nie prostredníctvom distribútora," uviedol rezort.



K pravdepodobnému prepúšťaniu zamestnancov v Slovalcu sa vyjadrilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minister Milan Krajniak (Sme rodina) zastáva názor, že štát by mal pracovné miesta zachrániť. "Ak bol štát ochotný investovať stámilióny eur na to, aby presvedčil Volvo, je legitímne urobiť maximum na udržanie pracovných miest v regióne Žiaru nad Hronom," uviedol rezort.