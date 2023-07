IFP:Slovenský export bude brzdiť slabá výkonnosť priemyslu v zahraničí

Bratislava 2. júla (TASR) - Slabá výkonnosť priemyslu v zahraničí bude tento rok brzdiť vývoz zo Slovenska. Keďže veľkú časť slovenských exportov tvoria priemyselné produkty, zahraničné oživovanie cez služby neprinesie SR dodatočný benefit. Brzdou bude aj ďalšie sprísňovanie menovej politiky. Predpokladá to Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR v rámci aktuálnej prognózy vývoja ekonomiky.



"Napriek stabilnému poklesu celkovej inflácie, silný dopyt po službách drží jadrovú infláciu na vysokých hodnotách. Aj vďaka tomu sa očakávania o budúcej výške úrokových sadzieb oproti februáru posunuli nahor. V snahe vrátiť jadrovú infláciu na akceptovateľné úrovne dôjde k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), čo bude ďalej negatívne vplývať na výkonnosť v priemysle," vysvetlil IFP.



Z tohto dôvodu zrevidovali analytici ministerstva financií prognózu zahraničného dopytu v tomto roku oproti predchádzajúcemu odhadu z februára výrazne nadol. Výkonnosť v priemysle by sa mala podľa nich začať zvyšovať v budúcom roku, keď sa inflácia vráti na nižšie hodnoty a bude možné pristúpiť k postupnému uvoľneniu menovej politiky.



Začiatok tohto roka bol v zahraničí podľa IFP v znamení oživenia ekonomickej aktivity, priemyslu sa však prestalo dariť. K oživeniu prispel výrazný pokles cien energetických surovín, ako aj teplejšie počasie počas jarných mesiacov. "Obzvlášť sa darilo ekonomikám európskeho juhu ako Taliansko a Španielsko, ktoré sú orientované viac na služby. Naopak, krajiny s prevahou priemyselného sektora ako Nemecko a Česko stagnovali, alebo zaznamenali negatívny rast," priblížil inštitút.



Konjunktúrne prieskumy tiež naznačujú oživenie v službách, zatiaľ čo aktivita v priemysle zostáva slabá. Dôvodom je výrazné sprísňovanie menovej politiky, ku ktorému sa za uplynulý rok odhodlali centrálne banky vo svete. Priemysel, ktorý je citlivejší na externé formy financovania, tak trpí vysokým nárastom úrokových nákladov, upozornil IFP.



K slabšej výkonnosti prispieva aj pomalé zotavovanie medzinárodného obchodu, keď za očakávaniami zaostáva najmä Čína. Napriek otvoreniu po období covidu zostal dopyt po priemyselných produktoch nízky a oživenie prebehlo najmä v sektore služieb, podobne ako v Európe. "Nízky dopyt po priemyselných produktoch však do veľkej miery pomohol rozpustiť úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch, vďaka čomu sa ceny kontajnerovej dopravy vrátili na predpandemické úrovne a časy dodávok sa výrazne skrátili," dodal IFP.