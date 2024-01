Rezort financií: So splátkami hypoték v roku 2023 pomôže daňový bonus

Bratislava 3. januára (TASR) - Občanom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky narástli úroky a tým aj splátka úveru, pomôže štát formou mimoriadneho daňového bonusu. Klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky do maximálnej výšky 150 eur mesačne alebo 1800 eur ročne.



"Daňový bonus si osoba uplatní v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré bude podávať v roku 2024. Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní mu ho zamestnávateľ v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 v roku 2024, na základe doručeného potvrdenia od banky," vysvetlilo ministerstvo financií.



Podmienkou pre možnosť odpočítania mimoriadneho daňového bonusu v zdaňovacom období 2023 je priemerný mesačný príjem, vypočítaný z hrubého ročného zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022, najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve. Maximálna suma hrubého príjmu vychádza na 2086,40 eur.



Podobné je to aj pri živnostníkoch. "V prípade podnikateľa, resp. samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje jeho celkový zdaniteľný príjem v hrubom, teda bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022," priblížil rezort financií. Pri určovaní nároku na daňový bonus tak nie je rozhodujúci príjem za rok 2023.



Ministerstvo tiež zdôraznilo, že súčasťou posudzovaného priemerného mesačného príjmu sú len zdaniteľné príjmy daňovníka. Príjmy oslobodené od dane, ako sú rôzne sociálne dávky, do tohto posudzovania nevstupujú.



Ak niekomu vznikne daňový bonus vyšší ako daň, ktorú má zaplatiť, štát by mu mal rozdiel vyplatiť. "Ak suma dane zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti)," vysvetlil rezort financií. Správca dane pri tom postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.