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Rezort financií spúšťa projekt na lepšie využívanie údajov
Cieľom projektu je zlepšiť správu údajov v rezorte financií.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR ukončilo verejné obstarávanie projektu na lepšie využívanie údajov rezortu. Zmluvu o dodaní diela a poskytovaní služieb v oblasti dátového manažmentu uzavrie so spoločnosťou MIM. Zmluva je na obdobie 20 mesiacov v hodnote necelých 3,2 milióna eur, spolufinancovaná je z eurofondov. Informoval o tom tlačový odbor MF SR.
Poukázal tiež na to, že pred podpisom zmluvy využil rezort zákonnú možnosť rokovať o znížení zmluvnej ceny aj za účasti zástupcov Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Aj na základe toho sa podarilo konečnú cenu znížiť o 186.000 eur.
„Celková cena predmetu zmluvy tak predstavuje 3,19 milióna eur, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí implementáciu platformy manažmentu údajov, metodickú podporu a aplikačnú, systémovú a používateľskú podporu vrátane riešenia incidentov po nasadení do prevádzky,“ spresnilo MF. Zmluva obsahuje aj možnosť využitia opcie na ďalších šesť mesiacov za 56.000 eur.
Cieľom projektu je zlepšiť správu údajov v rezorte financií. „Vďaka modernizácii a prepojeniu dát z troch informačných systémov vznikne jednotné prostredie, vďaka ktorému bude mať rezort financií k dispozícii kvalitnejšie a presnejšie dáta. Prostredníctvom takto spravovaných dát bude možné skvalitniť podklady pre rozhodovanie, zrýchliť vnútorné procesy štátu a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podnikateľov,“ priblížilo ministerstvo.
Avizovalo, že nová IT platforma bude spracovávať údaje o pohľadávkach štátu, štátnom majetku a štátnej či minimálnej pomoci. Pôjde napríklad o informácie o dlžníkoch štátu, majetku, ktorý štát vlastní, a o príjemcoch štátnej alebo minimálnej pomoci vrátane jej výšky a účelu. „Údaje sa zmodernizujú - budú presné, úplné a pripravené na bezpečné zdieľanie. Vďaka tomu budú služby štátu rýchlejšie a bez zbytočného papierovania,“ doplnilo MF.
Poukázal tiež na to, že pred podpisom zmluvy využil rezort zákonnú možnosť rokovať o znížení zmluvnej ceny aj za účasti zástupcov Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Aj na základe toho sa podarilo konečnú cenu znížiť o 186.000 eur.
„Celková cena predmetu zmluvy tak predstavuje 3,19 milióna eur, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí implementáciu platformy manažmentu údajov, metodickú podporu a aplikačnú, systémovú a používateľskú podporu vrátane riešenia incidentov po nasadení do prevádzky,“ spresnilo MF. Zmluva obsahuje aj možnosť využitia opcie na ďalších šesť mesiacov za 56.000 eur.
Cieľom projektu je zlepšiť správu údajov v rezorte financií. „Vďaka modernizácii a prepojeniu dát z troch informačných systémov vznikne jednotné prostredie, vďaka ktorému bude mať rezort financií k dispozícii kvalitnejšie a presnejšie dáta. Prostredníctvom takto spravovaných dát bude možné skvalitniť podklady pre rozhodovanie, zrýchliť vnútorné procesy štátu a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podnikateľov,“ priblížilo ministerstvo.
Avizovalo, že nová IT platforma bude spracovávať údaje o pohľadávkach štátu, štátnom majetku a štátnej či minimálnej pomoci. Pôjde napríklad o informácie o dlžníkoch štátu, majetku, ktorý štát vlastní, a o príjemcoch štátnej alebo minimálnej pomoci vrátane jej výšky a účelu. „Údaje sa zmodernizujú - budú presné, úplné a pripravené na bezpečné zdieľanie. Vďaka tomu budú služby štátu rýchlejšie a bez zbytočného papierovania,“ doplnilo MF.