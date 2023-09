Rezort financií: SR pomôže Ukrajine s reformou verejných financií

Bratislava 13. septembra (TASR) - Slovensko pomôže Ukrajine s reformou riadenia verejných financií a daní. Odovzdá jej tiež skúsenosti z oblasti integračného procesu do Európskej únie (EÚ). Informovalo o tom v stredu Ministerstvo financií (MF) SR. Dočasne poverený minister financií Michal Horváth a štátna tajomníčka rezortu Eva Gonçalves prijali delegáciu ministerstva financií Ukrajiny, ktorá je na trojdňovej odbornej návšteve Slovenska.



Ukrajina podľa MF napriek ťažkej situácii investuje úsilie do reforiem riadenia svojich verejných financií a zefektívňovania daňovej politiky. Zameriava sa pritom na zohľadňovanie legislatívy EÚ, v čom môže byť Slovensko vzhľadom na svoje skúsenosti susednej krajine nápomocné.



"Našou ambíciou je pomôcť našim partnerom z Ukrajiny v náročnej a ambicióznej práci na reformách riadenia verejných financií a daňovej oblasti, pomôcť im skúsenosťami, ktoré sme pri procese integrácie do EÚ a dôležitých reformách nadobudli. Verím, že aj vďaka tomu sa Ukrajine podarí presadiť reformy, ktoré si dovolím tvrdiť, sú základným predpokladom pre smerovanie Ukrajiny do EÚ, ako aj efektívnu koordináciu donorskej pomoci a rekonštrukciu tejto vojnou ťažko zasiahnutej krajiny," priblížila Gonçalves.



"Ukrajina pracuje na programe digitalizácie riadenia verejných financií tak, aby bola schopná vyhovieť na jednej strane očakávaniam na zjednodušenie daňového systému a na strane druhej vyššej miere kontroly a transparentnosti, s cieľom dosahovať súlad a pripravovať sa na implementáciu legislatívy EÚ v tejto oblasti. Skúsenosti Slovenska v týchto oblastiach sú pre nás veľmi cenné," uviedla štátna tajomníčka ukrajinského ministerstva financií Svitlana Vorobey.



Témou ďalších spoločných rokovaní bude aj hľadanie možností, ako by sa mohlo slovenské ministerstvo financií angažovať v oblasti rozvojovej spolupráce či pri obnove Ukrajiny. Návšteva je súčasťou širšieho programu EU4PFM, zameraného na efektívny systém riadenia verejných financií. Program financuje EÚ a projektovo riadi litovská agentúra Central Project Management Agency (CPMA).