Rezort financií: Štát nemôže v plnej miere sanovať hospodárenie miest

Bratislava 27. mája (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR si uvedomuje náročnú situáciu samospráv, na druhej strane aj štát stojí pred bezprecedentnou potrebou konsolidácie verejných financií a nie je možné zo strany štátu v plnej miere sanovať hospodárenie miest a obcí. Uviedol to tlačový odbor rezortu financií v reakcii na piatkové (24. 5.) vyjadrenia Únie miest Slovenska (ÚMS).



MF SR priblížilo, že intenzívne komunikuje s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), s ktorými rezort viedol sériu konštruktívnych rokovaní, ktorých predmetom bola aj finančná situácia samospráv. Vedenie ministerstva sa s predstaviteľmi ZMOS stretlo osobne aj pred niekoľkými dňami. ÚMS doteraz nekontaktovala ministerstvo financií so žiadosťou o rokovania.



Rezort financií zdôraznil, že aj napriek aktuálnej potrebe konsolidácie vyšlo samosprávam v ústrety pri ich návrhoch, už koncom roka 2023 vyčlenilo sumu 60 miliónov eur, ktorej účelom bolo finančne podporiť hospodárenie samospráv.



Zároveň bola podľa MF schválená novela zákona, ktorá umožnila už teraz v máji vyplatiť obciam jednorazovo a vopred celý doteraz nepoukázaný zostatok dane z príjmu právnických osôb (DPPO) v sume 157,7 milióna eur a pre vyššie územné celky v sume 67,6 milióna eur. Rovnako bola schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá do konca roka 2024 umožňuje obciam používať zdroje svojich rezervných fondov aj na bežné výdavky.



MF SR dodalo, že monitoruje vývoj hospodárenia jednotlivých častí rozpočtu verejnej správy. "Oceňujeme korektný prístup a komunikáciu zo strany samospráv a predstaviteľov ZMOS. V oblasti investícií je vláda pripravená pomôcť samospráve maximálne možným využitím disponibilných zdrojov EÚ a plánu obnovy a odolnosti," uzavrel tlačový odbor rezortu financií.



Hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová 24. mája uviedla, že samosprávy dostanú menej peňazí, ako očakávali. Ak vláda SR nezačne seriózne rokovať so samosprávami, rozpočty miest a obcí pre rok 2024 sa rozpadnú. ÚMS podľa nej systematicky upozorňuje, že finančná situácia samospráv je kritická a dlhodobo neudržateľná. Takúto správu považuje preto za zdrvujúcu a nájsť rýchle riešenie je nevyhnutné. ÚMS žiada ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) o okamžité rokovanie k stabilizovaniu finančnej situácie samospráv.