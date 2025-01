Rezort financií upozorňuje na podvodné emaily

Bratislava 30. januára (TASR) - Podvodníci v súčasnosti šíria phishingové emaily, ktoré pôsobia tak, akoby ich odosielateľom bolo Ministerstvo financií (MF) SR. Útočník sa prostredníctvom nich pokúša získať a zneužiť platobné údaje príjemcov. Upozornil na to rezort financií na sociálnej sieti.



"Email obsahuje odkaz na doménu blockchain.com. Po otvorení odkazu požaduje od adresáta jeho súkromné platobné údaje a uhradenie poplatku v dolároch. Na základe zadaných platobných údajov si útočníci následne dokážu zadovážiť finančné prostriedky v kryptomene Bitcoin," priblížilo ministerstvo. Vyzvalo, aby občania na takéto odkazy nachádzajúce sa v emaile neklikali a nezadávali žiadne svoje osobné údaje.



Cieľom phisingových správ je vo všeobecnosti získať citlivé informácie, akými sú rôzne platobné údaje či heslá. Útočník sa pritom vydáva za dôveryhodnú osobu, a to tým, že vystupuje pod menom známej organizácie.



"Ministerstvo financií žiada verejnosť, aby bola obozretná a v žiadnom prípade na takéto správy nereagovala. Zároveň žiada digitálne zdatnejšiu časť verejnosti, aby nebola ľahostajná voči svojmu okoliu a venovala pozornosť aktivitám ľudí so slabšími digitálnymi zručnosťami a so sklonom k dôverčivému konaniu," doplnil rezort.