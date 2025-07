Rezort financií: V júni sa čerpanie eurofondov zlepšilo na 8,6 %

Bratislava 17. júla (TASR) - Z celkovej sumy 12,79 miliardy eur, ktorú má Slovensko k dispozícii z eurofondov v aktuálnom programovom období 2021 - 2027, získalo ku koncu júna tohto roka prostriedky vo výške 1,099 miliardy eur. Predstavovalo to čerpanie na úrovni 8,59 % a oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zvýšilo o 0,33 percentuálneho bodu (p. b.). Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.



Prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) získava SR prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou na úrovni 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov. Ide o Interreg SK-CZ (85,32 milióna eur), Interreg SK-AT (55,5 milióna eur), INTERACT IV (45 miliónov eur) a Program Rybné hospodárstvo (15,23 milióna eur).



„Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli k 30. júnu 2025 vyčerpané prostriedky vo výške 1,088 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 8,64 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 0,34 p. b.,“ vyčíslil rezort financií.



Poukázal tiež na to, že ku koncu tohto roka sa bude odpočtovať prvý míľnik plnenia pravidla N+3 vo výške 1,54 miliardy eur. „Na základe stavu ku koncu júna 2025 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni platobného orgánu vyčerpať výdavky v minimálnej výške 492,32 milióna eur,“ upozornilo ministerstvo s tým, že ďalší míľnik, ktorý bude potrebné splniť do 31. decembra 2026, je na úrovni 2,12 miliardy eur.



Najlepšie čerpanie presahujúce 23 % dosiahlo zatiaľ Slovensko v programe INTERACT IV, kde ku koncu júna získalo 10,36 milióna eur. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 0,48 p. b. V rámci programu Interreg SK-CZ sa vyčerpalo 1,31 milióna eur, čo predstavovalo 1,53 % z pridelených peňazí a oproti máju sa zvýšilo o 0,35 p. b. V programe Interreg SK-AT sa zatiaľ vyčerpalo iba 47.280 eur alebo 0,09 % z pridelenej alokácie. Z programu Rybné hospodárstvo zatiaľ Slovensko nečerpalo žiadne prostriedky, doplnil rezort financií.