Rezort financií v súlade so zákonom zaviazal 3 % výdavkov rozpočtu

Bratislava 5. mája (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR v piatok v súlade s ústavným zákonom o dlhovej brzde zaviazalo tri percentá výdavkov v rozpočte. Ide o 709 miliónov eur, ktoré získa z pripravenej rezervy pre štátne podniky na sanáciu dopadov energetickej krízy. Keďže energokríza výrazne oslabila, nebude táto finančná injekcia potrebná, potvrdil v piatok rezort financií.



"Ministerstvo financií SR sa pri správe verejných financií správa zodpovedne a rešpektuje ústavný zákon o dlhovej brzde. MF SR preto dnes zaviazalo tri percentá výdavkov v rozpočte. Dobrou správou je, že občania ani firmy toto zmrazenie zdrojov vôbec nepocítia," informoval rezort.



Samotné viazanie výdavkov sa netýka konkrétnych štátnych podnikov. "Pôjde o zdroje, ktoré mal štát pripravené pre prípad, ak by niektoré štátom spravované obchodné spoločnosti potrebovali v ťažkých časoch posilniť kapitál," doplnilo ministerstvo.



Začiatkom mája uplynula súčasnej vláde dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií zákona o rozpočtovej zodpovednosti, súvisiacich s verejným dlhom prekračujúcim najvyššie stanovené pásmo. Prvou sankciou je hlasovanie o dôvere, čo už vláda v poverení nebude musieť absolvovať. Druhou je práve viazanie troch percent tohtoročných výdavkov rozpočtu.



"Ďalšou je povinnosť pripraviť na budúci rok vyrovnaný rozpočet. MF SR bude aj v tomto prípade postupovať v súlade so zákonom a do 15. októbra predloží vláde návrh rozpočtu, ktorý bude vyrovnaný," avizoval rezort financií.