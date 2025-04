Rezort financií: Vplyv transakčnej dane na živnostníkov je len mierny

Bratislava 9. apríla (TASR) - Dosah novej dane z finančných transakcií (DFT) na drobných živnostníkov a malé firmy je vo väčšine prípadov len mierny. Podnikatelia, ktorí by mali svoje výdavky v takej sume, v akej si uplatňujú paušálne výdavky, pocítia jej vplyv v priemernej výške 7 eur mesačne. Ak pri uhrádzaní výdavkov používajú platobnú kartu, vplyv dane môže byť rádovo nižší. Upozornilo na to na sociálnej sieti Ministerstvo financií (MF) SR.



„Ministerstvo financií opätovne apeluje na to, aby sa vo verejnom priestore nešírili zavádzajúce informácie a klamstvá o dani z finančných transakcií. Tieto nepravdivé údaje prispievajú k vyvolávaniu paniky medzi podnikateľmi a ku zvyšovaniu napätia v spoločnosti,“ konštatoval rezort.



Pripomenul, že transakčná daň sa vzťahuje iba na podnikateľské subjekty a subjekty, ktoré majú právnu formu obchodných spoločností. Naopak, dani nepodliehajú platby bežných ľudí nepodnikateľov, zamestnancov, dôchodcov, autorov alebo prenajímateľov nehnuteľností. Rovnako ju neplatia mestá, obce, vyššie územné celky (VÚC), školy ani zdravotnícke zariadenia, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami. Výnimky z dane si tiež môžu uplatniť občianske združenia, neziskové organizácie či dobročinné charity.



Výška DFT je 0,4 % z odchádzajúcej platby z transakčného účtu podnikateľa, maximálne však vo výške 40 eur z jednej platby. Rezort financií tiež poukázal na to, že pri platbách akoukoľvek platobnou kartou sa transakčná daň neplatí.



„MF SR dôrazne apeluje na všetkých, ktorí - buď vedome alebo z neznalosti - šíria nepravdivé informácie o DFT, aby si uvedomili, že táto daň je jedným z konsolidačných opatrení, na ktorom bola politická dohoda. Prijatie tohto opatrenia bolo nevyhnutné a motivované katastrofálnym stavom verejných financií, ktorý zanechali bývalé vlády Matoviča, Hegera a Ódora,“ zdôraznil rezort. Zároveň ocenil postoj tej časti verejnosti, ktorá chápe potrebu ozdravovania verejných financií.