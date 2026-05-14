Rezort financií vybral 94 úspešných žiadateľov o dotácie
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo vo štvrtok zoznam uchádzačov, ktorí boli úspešní so svojimi žiadosťami o poskytnutie dotácie na všeobecne prospešné služby v roku 2026. Na dotácie z výzvy 1/2026 bola vyčlenená suma 1 milión eur, ktorú si rozdelilo celkom 94 žiadateľov z celého Slovenska. Počítať môžu s podporou od 3000 eur do 15.000 eur.
„Cieľom bolo podporiť také projekty, ktoré svojim charakterom prinesú čo najväčší prínos, najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, ďalej na tvorbu, rozvoj, ochranu a obnovu kultúrnych hodnôt, na podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, či na vzdelávanie, výchovu a rozvoj športu, ako aj na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,“ priblížil tlačový odbor MF SR.
Projekty boli podľa neho vyberané na základe vopred zverejnených prísnych a transparentných parametrov. Posudzovala ich výberová komisia, ktorá úspešných uchádzačov vybrala na základe bodového systému. „Komisia zohľadňovala niekoľko faktorov, ako napríklad splnenie špecifikácie danej výzvy, nevyhnutnosť projektu, mieru pozitívneho vplyvu na cieľovú skupinu, prínos projektu z časového hľadiska alebo potenciál jeho ďalšieho rozvoja,“ doplnil rezort. Kritériá aj zoznam úspešných žiadateľov je dostupný na internetovej stránke MF SR.
