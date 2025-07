Rezort financií: Výnos dane na sladené nápoje bude vyšší o 20 mil. eur

Bratislava 2. júla (TASR) - Výnosy z novej dane na sladené nealkoholické nápoje, zavedenej od januára tohto roka, sú v dlhodobom horizonte v súlade s očakávaniami. Predpoklady o výraznom úvodnom predzásobení sa nenaplnili a odhad výnosu pre rok 2025 tak bol navýšený o 20 miliónov eur na približne 89 miliónov eur. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v aktuálnej daňovej prognóze s tým, že pre ďalšie roky sa odhad výnosu tejto dane oproti predchádzajúcej februárovej predikcii nemení. Mal by tak postupne rásť až na takmer 99 miliónov eur v roku 2029.



Rezort financií odhadol aj vplyv novej dane na spotrebu sladených nealkoholických nápojov. Ich predaj začiatkom roka klesol, a to o približne 7 % v počte kusov a o 11 % v objeme sladených nápojov. „Z porovnania údajov z eKasy 10 najväčších obchodných reťazcov za obdobie január až máj 2024 a 2025 vyplýva pokles predaja sladených nápojov. Kým tradičné sladené nápoje poklesli o 12 % a sirupy o 6 %, energetické nápoje vzrástli o 8 %. Spotreba sa čiastočne presunula do menších balení nápojov,“ priblížilo MF.



Zároveň poukázalo na to, že rast cien sladených nápojov bol vyšší než ich dodatočné daňové zaťaženie. Kým ešte začiatkom roka zvýšenie cien zodpovedalo zvýšeniu daňového zaťaženia, v priebehu nasledujúcich mesiacov prišlo k ďalšiemu zvyšovaniu cien najmä u tradičných sladených nápojov.



„Priemerná cena na liter tradičných sladených nápojov vzrástla medzimesačne o 24 % bezprostredne po zavedení dane, v ďalších mesiacoch rástla a v máji dosiahla zvýšenie 41 % oproti decembru 2024,“ vyčíslilo ministerstvo. Mierne zrýchlenie rastu cien zaznamenali aj energetické nápoje, a to z januárových 12 % na májových 14 %. Cena sirupov v januári oproti decembru síce mierne klesla, následne však už rástla a v máji bola oproti decembru vyššia o 36 %.