Rezort financií: Výnosy slovenských dlhopisov vzrástli len mierne
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Aj napriek aktuálnej nepriaznivej situácii na trhoch sa výnosy slovenských dlhopisov v pravidelnej mesačnej aukcii zvýšili iba mierne o 0,15 percentuálneho bodu (p. b.). Naopak, podarilo sa znížiť prirážku voči nemeckým dlhopisom z marcových 0,80 na aktuálnych 0,74 p. b. V reakcii na výsledky májovej aukcie to uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR.
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) predala v pondelok (18. 5.) štátne dlhopisy v celkovej hodnote 569 miliónov eur. Záujem investorov bol pritom výrazne vyšší ako ponúkaný objem, keď celkový dopyt dosiahol viac ako 1,12 miliardy eur, vyzdvihol rezort. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný výnos do splatnosti sa pohybuje od 3,26 do 4,45 % ročne.
„Pretrvávajúca neistota na svetových finančných trhoch, súvisiaca najmä s geopolitickou situáciou v oblasti Hormuzského prielivu, sa v predchádzajúcich týždňoch prejavila rastom výnosov štátnych dlhopisov naprieč Európou. Aj napriek aktuálnej nepriaznivej situácii sa výnosy slovenských dlhopisov zvýšili iba mierne, a to o približne o 0,15 % p. a.,“ vyčíslilo ministerstvo.
Zároveň poukázalo na to, že ešte výraznejší rast výnosov zaznamenalo viacero európskych krajín. Výnosy poľských dlhopisov od apríla stúpli o 0,68, českých o 0,36 a rakúskych o 0,21 p. b. Nad 0,20 p. b. sa zvýšili aj výnosy dlhopisov Francúzska (0,25), Belgicka (0,24), Slovinska (0,24), Portugalska (0,22) a Nemecka (0,22).
