Rezort financií vypustil z dane zo sladených nápojov viaceré výrobky

Bratislava 13. mája (TASR) - Sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze by nemali byť zdanené novou daňou zo sladených nealkoholických nápojov. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR. Rezort po ukončení medzirezortného pripomienkového konania oznámil aj ďalšie zmeny v návrhu.



"Na základe konštruktívnych návrhov a vzájomnej dohody vyšlo ministerstvo financií SR spotrebiteľom a podnikateľským subjektom v ústrety a návrh zákona zohľadní niekoľko zmien," uviedlo MF. Návrh ministerstva tiež vypúšťa zavedenie dane na koncentrované balené látky, ktoré majú charakter liečiva a ktoré sa predávajú napríklad v lekárňach, a rovnako, aby sa daň nevzťahovala na výživové doplnky, ako napríklad voľnopredajné šumivé vitamínové tablety či proteínové nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami.



Zavedenie dane na sladené nealkoholické nápoje sú jedným z prvých konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií. MF odhaduje, že v roku 2025 by mala nová daň priniesť do rozpočtu viac ako 85 miliónov eur, následne 117 miliónov eur v roku 2026 a 118 miliónov eur v roku 2027. Pre balený nápoj pripravený na konzumáciu, ktorý obsahuje pridaný cukor alebo sladidlo, navrhuje MF sadzbu dane vo výške 0,15 eura na liter.