Rezort financií: Vyrovnaný rozpočet by znížil ekonomiku takmer o 6,5 %

Bratislava 28. septembra (TASR) - Ak by bol budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, ekonomika by sa prepadla takmer o 6,5 %. Došlo by k poklesu miezd o 4 % a nárastu nezamestnaných o 130.000 ľudí. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.