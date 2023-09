Rezort financií: Vyrovnaný rozpočet by prepadol daňové príjmy o 8 %

Bratislava 29. septembra (TASR) - Medziročný rast daňovo-odvodových príjmov presiahne v tomto roku 9 %. Pri predpoklade vyrovnaného rozpočtu na rok 2024, ktorý pri súčasnej úrovni verejného dlhu vyžadujú pravidlá dlhovej brzdy, by naopak došlo k výraznému prepadu daňových príjmov až na úrovni 8 %. Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v aktuálnej daňovej prognóze.



"Výrazné spomalenie rastu miezd a zamestnanosti by znížilo výnosy odvodov a dane z príjmov fyzických osôb. Následný pokles spotreby ťahá smerom nadol aj príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH). Firemnej dani pomáha lepší výnos v roku 2022 a očakávania na rok 2023, no simulovaný prudký prepad ekonomiky v roku 2024 by znížil medziročne výnos daní o 8 %," priblížil v komentári k prognóze Inštitút finančnej politiky (IFP) rezortu financií.



Naopak, ak by vláda v nasledujúcich rokoch vôbec nekonsolidovala rozpočet, príjmy by podľa odhadov MF SR v roku 2024 rástli medziročne o 5 %.



IFP pripomenul, že výdavky na dôchodky sa vďaka valorizácii a legislatíve v tomto roku zvýšia o viac ako 20 %. Implementácia vyrovnaného rozpočtu a následne takmer zastavený rast cien by sa však od roku 2026 premietli do ich nulovej valorizácie.



"Výrazne by sa spomalila dynamika výdavkov na nemocenské dávky z dôvodu klesajúcej zamestnanosti a spomalenému rastu priemernej mzdy. Od roku 2024 by skokovo narástli výdavky na dávky v nezamestnanosti a držali by si vysokú úroveň kvôli zvýšenému počtu nezamestnaných naprieč celým horizontom prognózy," avizoval inštitút.



Rezort financií predstavil nové prognózy vo štvrtok (28. 9.). Ako vyplýva z jeho makroekonomickej prognózy, ak by bol budúcoročný rozpočet vyrovnaný, ekonomika by sa prepadla takmer o 6,5 %. Došlo by k poklesu miezd o 4 % a nárastu nezamestnaných o 130.000 ľudí.



Vláda odborníkov navrhuje postupnú konsolidáciu verejných financií. Ak by k nej došlo, hrubý domáci produkt (HDP) by v roku 2024 rástol o 0,5 % a v ďalších rokoch by sa ekonomický rast pohyboval medzi jedným a dvoma percentami.