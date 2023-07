Rezort financií: Výšky pokút za colné priestupky by sa mohli upraviť

Bratislava 25. júla (TASR) - Výšky pokút za colné priestupky by sa mohli upraviť. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely colného zákona, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. Predpokladaným termínom začatia pripomienkového konania je september 2023.



"Cieľom uvedeného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe úprava niektorých ustanovení colného zákona, ktoré sa týkajú predovšetkým výkonu colnej kontroly tovaru a výšky súvisiacich nákladov či oslobodenia od cla pri tovare dovážanom charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami," priblížilo MF SR.



Upraviť podľa MF treba aj ustanovenia, ktoré sa týkajú žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady, oznámenia sumy colného dlhu a dňa jej platby a doručovania elektronických správ a elektronických dokumentov cez elektronické systémy zriadené Európskou úniou.



V nadväznosti na odporúčanie Výboru expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) je podľa rezortu financií cieľom novely aj úprava výšky pokút za colné priestupky.



MF pripomenulo, že dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa colné právo Únie stalo priamo aplikovateľné a záväzné v Slovenskej republike. Colné predpisy Európskej únie však ponechávajú úpravu niektorých špecifických oblastí na národnú legislatívu jednotlivých členských štátov.