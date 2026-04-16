< sekcia Ekonomika
Rezort financií z eurofondov posilní svoju kybernetickú bezpečnosť
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR ukončilo verejné obstarávanie na posilnenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti rezortu. Na jeho základe uzatvorí zmluvu o dodaní a poskytovaní expertných služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti so spoločnosťou DATALAN, ktorá bude hradená z prostriedkov Európskej únie (EÚ) z Programu Slovensko. Informovalo o tom na svojej internetovej stránke MF SR.
Ministerstvo pred podpisom zmluvy využilo zákonnú možnosť rokovať o znížení zmluvnej ceny aj za účasti zástupcov Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Na základe toho sa podarilo konečnú cenu znížiť o viac ako 60.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). „Celková cena predmetu zmluvy tak predstavuje 1.191.675,74 eur bez DPH, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy - vyhotovenie diela, udelenie licencií a poskytnutie služieb,“ priblížil rezort.
Zmluva sa uzatvára na obdobie 36 mesiacov s možnosťou využitia opcie vo výške 216.836,95 eur bez DPH, a to formou dodatku k zmluve. Účinnosť zmluvy je viazaná na odkladaciu podmienku, ktorou je absolvovanie povinnej kontroly verejného obstarávania zo strany príslušných kontrolných orgánov.
Cieľom projektu je podľa MF zavedenie moderných nástrojov bezpečnostného monitoringu, posilnenie ochrany prístupových infraštruktúr a zvýšenie schopnosti včasnej detekcie a efektívnej reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty. „Projekt prispeje ku zvýšeniu odolnosti, dostupnosti a spoľahlivosti informačných systémov naprieč viacerými lokalitami. Zároveň povedie k optimalizácii bezpečnostných procesov a k posilneniu odborných kapacít prostredníctvom poskytovania expertných služieb,“ informovalo ministerstvo.
Projekt sa bude realizovať nielen priamo na MF SR, ale aj v ďalších rezortných organizáciách, ako sú Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity a Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktoré zabezpečujú kľúčové procesy riadenia verejných financií.
„Realizácia projektu podporí napĺňanie cieľov národnej politiky kybernetickej bezpečnosti a zabezpečí zosúladenie rezortných informačných systémov s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačných technológií vo verejnej správe a ochrane osobných údajov. Posilnenie bezpečnosti tak prispeje k ochrane citlivých údajov a k stabilite systémov nevyhnutných pre efektívne a spoľahlivé riadenie verejných financií SR,“ doplnilo ministerstvo.
