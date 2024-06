Rezort financií zlepšil odhad rastu ekonomiky v tomto roku na 2,5 %

Bratislava 27. júna (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok zrýchliť na 2,5 %, inflácia naopak spomaliť na 2,7 %. Vyplýva to z novej prognózy Ministerstva financií (MF) SR, ktorú vo štvrtok predstavili štátny tajomník rezortu Radovan Majerský a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Juraj Valachy. Ministerstvo tak zlepšilo svoj predchádzajúci marcový odhad, v ktorom očakávalo hospodársky rast na úrovni 2 % a rast cien o 3 %.



"Vzhľadom na charakter našej ekonomiky je veľmi podstatné, že vývoj u našich obchodných partnerov sa postupne pomaly zlepšuje, a to vplýva aj na naše predikcie. Zároveň pozitívne vplýva aj postupné rozbiehanie čerpania prostriedkov z plánu obnovy, aj keď je to pomalšie, ako by sme si želali," priblížil Majerský.



Inflácia vyzerá byť podľa neho späť pod kontrolou. Z predchádzajúcich dvojciferných úrovni by tak mala v tomto roku spomaliť na 2,7 %. Vďaka tomu očakáva MF aj výrazný rast reálnych miezd o vyše 4 %, čo by bolo najviac za päť rokov. "Pozitívnym faktorom je to, že od roku 2025 očakávame znovu tvorbu nových pracovných pracovných miest," avizoval štátny tajomník.



Kým na tento rok rezort financií zvýšil odhad rastu ekonomiky, pre ten budúci ho naopak znížil z 3,1 % na 2,6 %. Ide tak o časový posun niektorých vplyvov na skoršie obdobie. "Oživenie v Európe prišlo trošku skôr, ako sme čakali a posúvame aj vplyv investícií z plánu obnovy," priblížil Valachy.



V oblasti vývoja cien pracoval IFP podľa neho so zatiaľ známymi predpokladmi a vyhláškami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ceny elektriny na ďalšie roky by mali zostať nezmenené a ceny tepla majú rásť len veľmi pomaly. Valachy však upozornil, že doriešené zatiaľ nie sú ceny plynu, ktoré by podľa aktuálneho vývoja mohli budúci rok vzrásť o 27 %.



"Inflácia na tento rok je 2,7 % a na ďalší rok by mala ísť trochu nahor na 3,9 %, práve kvôli cenám plynu. Keď ÚRSO alebo vláda prídu s riešením, ako rast ceny plynu stlačiť na nižšie úrovne, samozrejme budeme prehodnocovať aj tú infláciu," avizoval šéf IFP.



Mzdový vývoj je podľa neho aktuálne pozitívnejší, ako predpokladali. Nominálne by tak mali mzdy za celú ekonomiku tento rok vzrásť o viac ako 7 %, reálne o 4,2 %. "V tých ďalších rokoch sme navýšili odhady rastu miezd niekde k číslam, kde sme ich videli aj po minulé roky a kde zodpovedajú vývoju produktivity a inflácie," priblížil Valachy.



Zamestnanosť v slovenskej ekonomiky má podľa prognózy tento rok mierne klesnúť. Ide o dôsledok toho, že veľa ľudí išlo do predčasného dôchodku, čo by sa malo úpravou podmienok od budúceho roka zmeniť. Tieto odchody môže čiastočne, ale nie úplne nahradiť napríklad zamestnanie cudzincov. Nezamestnanosť by mala ďalej klesať na historicky najnižšie úrovne, jej pokles pod hranicu 5 % však už bude podľa šéfa IFP ťažší.



Zároveň upozornil aj na riziká prognózy. K tým negatívnym patria možné problémy s čerpaním plánu obnovy. Medzi pozitívne zase Valachy zaradil napríklad pomalší rast cien plynu či lepší vývoj u zahraničných obchodných partnerov Slovenska.