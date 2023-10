Rezort financií:Zrušenie 13. dôchodkov by prinieslo 310 mil. eur ročne

Odporúčame aj: Ódorova vláda navrhuje zrušiť vlaky zadarmo aj rekreačné poukazy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Časť sociálnych politík nie je cielená na nižšie príjmové domácnosti, ale je poskytovaná plošne. Nie je preto splnený cieľ poskytovania základného sociálneho zabezpečenia ohrozeným skupinám a systém sa stáva príliš nákladným. Krátenie sociálnych výdavkov domácnostiam s vysokými príjmami by mohlo priniesť úspory. Ak by sa zrušilo vyplácanie 13. dôchodku, v rokoch 2024, 2025 a 2026 by boli úspory štátneho rozpočtu zvýšené o 310 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu na ozdravenie verejných financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR.," uviedol rezort financií.MF SR upozornilo na to, že aj keď dávka klesá s výškou dôchodku, nie je adresne cielená na nízkopríjmové skupiny. Podľa vlády existujú aj vhodnejšie a adresnejšie nástroje na zvýšenie životného štandardu pre nízkopríjmové skupiny.Zrušenie rodičovského dôchodku by do štátneho rozpočtu v roku 2024 prinieslo 149 miliónov eur, 334 miliónov eur v roku 2025 a v roku 2026 by toto zrušenie prinieslo dodatočné zdroje vo výške 362 miliónov eur. "," uviedlo MF SR.Ak by sa znížil prídavok na dieťa pre domácnosti mimo hmotnej núdze na polovicu, štátny rozpočet by to zvýšilo v roku 2024 o 198 miliónov eur, v roku 2025 o 399 miliónov eur a v roku 2026 o 403 miliónov eur. Rezort financií upozornil na to, že SR patrí medzi krajiny s najvyššou úrovňou dávky v pomere k priemernej mzde. Systém prídavku na dieťa je pritom v iných krajinách Európskej únie často zacielený na podporu v konkrétnych rodinných situáciách, ako napríklad chudoba, v SR však zacielenie chýba.Rezort financií v správe navrhol krátenie viacerých sociálnych výdavkov. Ide napríklad o znižovanie daňového bonusu s rastom príjmu, zníženie tehotenskej dávky na polovicu pre domácnosti mimo hmotnej núdze či o zníženie príspevku pri narodení dieťaťa na polovicu pre domácnosti mimo hmotnej núdze. V roku 2024 by sa po zrušení či úprave sociálnych opatrení, ktoré navrhuje vláda, zvýšil rozpočet o viac ako 1,4 miliardy eur a v rokoch 2025 a 2026 o viac ako 2,3 miliardy eur.