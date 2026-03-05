< sekcia Ekonomika
Rezort financií:Hotovostný deficit rozpočtu bol medziročne vyšší o 84%
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vo februári nižšie o 77,5 milióna eur (2 %) a dosiahli 3,722 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára tohto roka hotovostný schodok vo výške 1,44 miliardy eur. Medziročne tak bol vyšší o 658 miliónov eur alebo 84 %. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vo februári nižšie o 77,5 milióna eur (2 %) a dosiahli 3,722 miliardy eur. Výdavky rozpočtu naopak medziročne klesli o 580,3 milióna eur alebo 12,7 % na 5,162 miliardy eur. Dôvodom bol podľa MF napríklad doplatok energopomoci za rok 2025, transfer pre regionálne školstvo, či vyššie výdavky súvisiace s Plánom obnovy a odolnosti SR a odvodom do rozpočtu Európskej únie (EÚ).
„MF SR pripomína, že ide o údaje na hotovostnej báze za prvé dva mesiace roka 2026 a neodzrkadľujú skutočnú výšku deficitu v metodike ESA10. Na hotovostnej báze sa totiž spracovávajú pohyby na štátnych účtoch, ktoré obsahujú rôzne finančné operácie štátu alebo aj jednorazové platby. Aj z toho dôvodu nie je možné porovnávať údaje na hotovostnej báze s plánovanými výsledkami a očakávaniami deficitu v metodike ESA10,“ zdôraznil rezort.
Výdavky na regionálne školstvo podľa MF vo februári medziročne vzrástli o 106 miliónov eur, čo zohľadňuje zapracovanie valorizácie platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve a pre verejné vysoké školy.
„Výdavky vo výške 129 miliónov eur súvisia s kompenzáciou cien energií, keďže energopomoc bola v roku 2025 čerpaná až od marca 2025. Výdavky sú zložené z doplatku za rok 2025 vo výške 97 miliónov eur a vyplatenia pomoci za prvé dva mesiace roka 2026 v sume 32 miliónov eur,“ vyčíslilo ministerstvo.
Vyššie výdavky boli podľa neho aj z dôvodu výraznejšieho čerpania plánu obnovy, kde došlo k medziročnému nárastu o 98 miliónov eur (288,4 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z plánu obnovy o 49,1 milióna eur. Vyššie výdavky boli aj v oblastiach odvodu do rozpočtu EÚ o 68,2 milióna eur (41,9 %) a transferu Sociálnej poisťovni o 0,8 milióna eur (0,4 %).
