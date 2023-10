Rezort financií:Koncesionárske poplatky by ušetrili ročne 200 mil. eur

Bratislava 5. októbra (TASR) - Koncesionárske poplatky sa zrušili od 1. júla tohto roka, financovanie je tak prostredníctvom štátneho rozpočtu. Financovanie verejnoprávnej televízie oddelené od štátneho rozpočtu môže ale znamenať väčšiu nezávislosť médií a tiež šetrenie na výdavkoch štátneho rozpočtu ročne vo výške viac ako 200 miliónov eur. Vyplýva to z Návrhu na ozdravenie verejných financií Ministerstva financií (MF) SR.



Vláda navrhuje základnú sadzbu koncesionárskych poplatkov na rok 2024 v hodnote 12,5 eura mesačne. Firmy by platili v závislosti od počtu zamestnancov a domácnosti by mali jednu sadzbu dane. Existovali by aj oslobodenia pre domácnosti seniorov, ťažko zdravotne postihnutých osôb a poberateľov dávok v hmotnej núdzi. V roku 2025 by sa tak ušetrilo 206 miliónov eur a v roku 2026 222 miliónov eur na výdavkoch štátneho rozpočtu.



Do štátnej pokladnice by dodatočné príjmy podľa návrhu vlády prinieslo aj zrušenie jedného štátneho sviatku. V deň zrušenia štátneho sviatku by totiž bola vykonávaná zvýšená ekonomická aktivita. Vláda predpokladá dodatočné zdroje v štátnom rozpočte pre rok 2025 vo výške 150 miliónov eur a v roku 2026 155 miliónov eur.



Podľa návrhu MF SR by mohla štátnemu rozpočtu pomôcť aj úprava legislatívy v oblasti valorizácie správnych a vybraných súdnych poplatkov v sume 113 miliónov eur. Väčšina sadzieb správnych poplatkov a fixných súdnych poplatkov sa nemenila najmenej od roku 2009. Zohľadnenie inflácie od roku 2009 by znamenalo plošné zvýšenie o 40 %. Valorizácia by sa týkala katastra, dokladov, súdnych poplatkov, jednotlivo schvaľovaných vozidiel, cudzineckej polície, evidencie vozidiel či vodičských oprávnení. Dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu by tak znamenali 22,5 milióna eur v roku 2024 a 45 miliónov eur v rokoch 2025 a 2026.



Zmena regulačnej politiky Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) by mohla podľa MF v rozpočte ušetriť 24 miliónov eur za roky 2025 aj 2026. Návrh posúva doterajší pomer regulovaných a neregulovaných činností 48:52 smerom k vyššiemu podielu regulovaných služieb na 2:1.



Spoplatnenie návštev všeobecných lekárov jedným eurom a špecializovaných lekárov vo výške päť eur je ďalším návrhom vlády, ako ozdraviť verejné financie. Zavedením poplatkov u všeobecného lekára by bola úspora v štátnom rozpočte 12 miliónov eur pre rok 2024 a pre roky 2025 a 2026 24 miliónov eur. Spoplatnenie návštev u špecializovaného lekára by prinieslo úsporu štátneho rozpočtu v roku 2024 84 miliónov eur a pre roky 2025 a 2026 168 miliónov eur.