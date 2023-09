Rezort financií:Novela umožní sociálnym podnikom uplatniť zníženú DPH

Bratislava/Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – Novela zákona o DPH v prípade schválenia umožní registrovaným sociálnym podnikom uplatňovať zníženú sadzbu DPH na všetky nimi uskutočňované plnenia. Pre TASR to uviedol tlačový odbor ministerstva financií (MF) s tým, že sa navrhuje čo najskoršie nadobudnutie účinnosti predmetného bodu. Rezort financií to skonštatoval v reakcii na vyjadrenia Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) o problematickej súčasnej podobe zákona.



MF priblížilo, že návrh novely zákona o DPH sa nachádza v štádiu po verejnom pripomienkovom konaní a dotknuté subjekty, vrátane organizácie združujúcej sociálne podniky na Slovensku, boli o navrhovanej zmene priamo informované.



"MF SR nie je známe, že by otázka uplatňovania zníženej sadzby DPH na dodania uskutočnené registrovanými sociálnymi podnikmi za súčasných zákonných podmienok bola niekedy predmetom sporu medzi platiteľmi dane a orgánmi finančnej správy v rámci daňového konania, respektíve konania pred súdmi," dodal rezort financií s tým, že vzhľadom na plánované zmeny nevidí dôvod na kritiku zo strany ASES.



ASES po pondelňajšom (25. 9.) celoslovenskom zhromaždení v Banskej Bystrici vyzvala ministra financií Michala Horvátha, aby vydal usmernenie pre Finančnú správu (FS) v súvislosti s uplatňovaním zákona o DPH. Podľa slov predsedu organizácie Braňa Ondruša musia sociálne podniky podľa aktuálneho znenia zákona uplatňovať pri svojom podnikaní 10-percentnú DPH. FS však podľa ASES usmerňuje sociálne podniky, aby tak nerobili a zákon spája s dodatočnými podmienkami, ktoré sú navyše podľa sociálnych podnikov nerealizovateľné.



FS v reakcii pre TASR skonštatovala, že jednou z podmienok pri uplatnení zníženej sadzby DPH sociálnymi podnikmi je, že tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom. K zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch vydala informáciu, ktorá je zverejnená na portáli FS.



"FS poskytuje subjektom len základné informácie o ich právach a povinnostiach vo veciach daní. V minulosti bolo na otázky sociálnych podnikov odpovedané len v intenciách zákona," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.