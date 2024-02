Rezort financií:Štátny rozpočet sa dostal do deficitu 93,2 milióna eur

Bratislava 1. februára (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára tohto roka schodok vo výške 93,2 milióna eur. Hospodárenia štátu sa tak medziročne zhoršilo o 152,8 milióna eur, keď v rovnakom období vlani bol rozpočet ešte v prebytku 59,6 milióna eur. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.



Príjmy štátneho rozpočtu v januári medziročne vzrástli o 114,4 milióna eur alebo 7,2 % na 1,692 miliardy eur. Ešte výraznejšie však rástli výdavky, a to o 267,1 milióna eur alebo 17,6 % na 1,785 miliardy eur.



Medziročný rast daňových príjmov predstavoval podľa rezortu financií 79,1 milióna eur alebo 5,4 %. "Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 40,8 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 34,9 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,6 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2 milióny eur," vyčíslilo MF.



Daň z príjmov právnických osôb zaznamenala medziročný nárast na úrovni 16,9 milióna eur. Negatívny vývoj bol naopak pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 55,4 milióna eur, ako aj pri dani vyberanej zrážkou v sume 1,6 milióna eur.



Pozitívny vývoj zaznamenalo MF v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 4,2 milióna eur alebo 112,5 %. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne tiež vzrástli, a to o 31,1 milióna eur alebo 28,4 %.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa v januári medziročne zvýšili o 19,6 milióna eur (9,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 149,9 milióna eur alebo 93,7 %, s čím súvisí aj pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 17,9 milióna eur alebo 97,5 %.



"V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému poklesu o 3 milióny eur (-84,2 %). Výdavky na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti dosiahli približne rovnakú úroveň ako v minulom roku," doplnil rezort financií.



Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal v januári medziročný nárast o 150 miliónov eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne tiež vzrástlo, a to o 277,5 milióna eur alebo 25,8 %.