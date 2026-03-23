Rezort financií:Tento rok sa predali Dlhopisy pre ľudí za 417 mil. eur
Bežným občanom ponúkol štát tento rok dva typy dlhopisov.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Za tri týždne tohtoročného predaja štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom si investori kúpili cenné papiere v celkovej sume 417 miliónov eur. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR. Predaj druhej emisie Dlhopisov pre ľudí začal v pondelok 2. marca a skončil v piatok 20. marca. Vlaňajšia pilotná emisia vyniesla štátu 500 miliónov eur a predala sa za 3,5 dňa.
Napriek tomu aj tohtoročný predaj podľa rezortu financií prekonal očakávania. „Pre veľký záujem zo strany verejnosti aj tento rok štát navýšil pôvodne vyčlenenú sumu 400 miliónov eur o ďalšie milióny,“ konštatovalo MF. Najsilnejším dňom predaja bol hneď prvý deň, kedy si občania zakúpili cenné papiere v súhrnnej hodnote 245 miliónov eur.
Bežným občanom ponúkol štát tento rok dva typy dlhopisov - Investor II so splatnosťou dva roky a Patriot II so splatnosťou štyri roky. Dlhopis s kratšou splatnosťou bol kompletne vypredaný, občania teda kúpili celkový navýšený objem 250 miliónov eur. Do štvorročného dlhopisu investovali 167 miliónov eur.
„Teší ma, že projekt Dlhopisov pre ľudí sa po roku opäť stretol s takýmto úspechom. Je to jasný signál, že občania dôverujú štátu, dôverujú vláde a jej schopnosti zodpovedne riadiť verejné financie. Zároveň nás to motivuje pokračovať v podobných iniciatívach aj v budúcnosti,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Slovensko financuje cez tento program už viac ako 1,1 % hrubého dlhu. Vďaka predaju Dlhopisov pre ľudí je aj Slovensko súčasťou vyspelých európskych krajín so zavedeným retailovým programom pre občanov,“ doplnil riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Peter Šoltys.
Ministerstvo avizovalo, že veková štruktúra investorov, priemerné výšky nákupov jednotlivých dlhopisov a ďalšie podrobné štatistické údaje o druhom ročníku projektu Dlhopisov pre ľudí budú známe v najbližších dňoch.
