Rezort fnancií: Plánujeme znížiť deficit najviac spomedzi eurozóny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Schodok verejných financií má budúci rok klesnúť zatiaľ v siedmich krajinách eurozóny.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenská republika plánuje budúci rok znížiť deficit verejných financií najviac spomedzi 18 krajín eurozóny, ktoré doteraz poslali svoje rozpočty na posúdenie Európskej komisii (EK). Poukázalo na to v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR.

Schodok verejných financií má budúci rok klesnúť zatiaľ v siedmich krajinách eurozóny. Slovensko počíta s jeho medziročným znížením o 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Deficit by mali znížiť napríklad aj Fínsko (-0,7 %), Malta (-0,5 %) či Luxembursko (-0,4 %).

Naopak, väčšina krajín eurozóny, ktoré svoje rozpočty už predložili, počíta budúci rok so zvýšením deficitu. Najvýraznejšie nárasty plánujú Estónsko (+3,2 %) a Nemecko (+1,5 %), ale napríklad aj Holandsko a Írsko (obidve +0,8 %). Bilancia jednej krajiny, Chorvátska, by sa medziročne zmeniť nemala.
