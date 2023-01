Rezort hľadá spôsob, ako pomôcť podnikateľom aj so zálohami na energie

Bratislava 11. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR hľadá v týchto dňoch riešenie, ako pomôcť podnikateľom s vysokými zálohovými platbami za energie. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu Peter Švec. Doteraz fungujúca schéma z minulého roka, ktorá má pokračovať aj v tomto roku, pracovala s kompenzáciami až po úhrade faktúr.



"Premýšľame ísť dvoma cestami. Buď do tej schémy zahrnieme aj zálohové platby, to znamená možnosť preplatiť ich ešte počas januára. Alebo sa dohodnúť s dodávateľmi, aby posunuli termín splatnosti tak, aby kompenzácia z tej schémy prišla skôr, ako bude povinnosť uhradiť zálohovú platbu," priblížil Švec.



V tejto chvíli ešte nevie povedať, ktorý spôsob bude platiť. Riešenie závisí od rokovaní s dodávateľmi energií aj od reakcie Európskej komisie (EK), ktorá každú schému pomoci firmám musí notifikovať. Zdôraznil, že pre ministerstvo je to momentálne top téma. "Hľadáme riešenia, aby sme sa mohli vyhnúť kritickej situácii, aby niekto musel zatvárať z týchto dôvodov svoju prevádzku," zdôraznil štátny tajomník.



Väčšina peňazí z vlaňajšej schémy pomoci sa zatiaľ nevyčerpala a presúvajú sa do tohto roka. Ide o zastropovanie ceny plynu ako komodity, bez distribučných poplatkov, na úrovni 99 eur a ceny elektriny 199 eur za megawatthodinu (MWh). Štát podnikateľom, ktorí o to požiadajú, následne preplatí 80 % výdavkov nad touto hranicou. Tohtoročná výzva bude podľa Šveca zverejnená čoskoro. Zároveň avizoval, že limit podpory na jednu firmu plánujú zvýšiť z doterajších 100.000 eur na 200.000 eur na mesiac.



Ešte pred Vianocami ministerstvo adresovalo EK aj list s návrhom novej schémy, ktorá by bola vhodná pre veľké firmy. "Máme odpoveď od EÚ, že proces notifikácie začal, nevieme, kedy skončí. Keď dostaneme odpoveď od EÚ, sme pripravení pripraviť schému podľa našich potrieb, podľa vývoja na trhu, aby to bolo vhodné a naozaj zmiernilo dopad vysokých cien energií aj pre veľké spoločnosti," doplnil štátny tajomník.