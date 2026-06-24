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Rezort hospodárstva a Asociácia infraštruktúry podpísali spoluprácu
Memorandum vytvára podľa AKI rámec pre systematickú odbornú spoluprácu medzi oboma stranami najmä v oblasti zabezpečovania odolnosti kritických subjektov a poskytovania základných služieb.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Asociácia kritickej infraštruktúry (AKI) SR podpísali ešte v pondelok (22. 6.) memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je posilnenie spolupráce v oblasti odolnosti kritickej infraštruktúry SR a zabezpečovania kontinuity poskytovania základných služieb. Informovala o tom Asociácia kritickej infraštruktúry SR.
Memorandum za rezort hospodárstva podpísal štátny tajomník Szabolcs Hodosy a za asociáciu jej prezident Tibor Straka. „Podpis memoranda s Ministerstvom hospodárstva SR považujeme za dôležitý krok smerom k posilneniu spolupráce medzi odbornou verejnosťou a štátnou správou v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Súčasné bezpečnostné a geopolitické výzvy si vyžadujú systematický prístup, odborný dialóg a koordinovaný postup všetkých zainteresovaných subjektov,“ uviedol Straka.
Memorandum vytvára podľa AKI rámec pre systematickú odbornú spoluprácu medzi oboma stranami najmä v oblasti zabezpečovania odolnosti kritických subjektov a poskytovania základných služieb. Zmluvné strany deklarovali záujem spolupracovať pri implementácii opatrení zameraných na posilňovanie odolnosti kritických subjektov, pri tvorbe a predkladaní návrhov legislatívnych zmien, pri výmene odborných poznatkov a skúseností, ako aj pri propagovaní dobrej praxe a overených postupov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.
Asociácia kritickej infraštruktúry SR vytvára odbornú platformu pre kritické subjekty, ich dodávateľov, odborníkov a partnerov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti a odolnosti strategických sektorov. Kritickým subjektom, ktoré budú určené v zmysle zákona o kritickej infraštruktúre najneskôr do 17. júla, asociácia ponúka priestor na odbornú spoluprácu, výmenu skúseností, konzultácie a podporu pri implementácii požiadaviek vyplývajúcich z novej legislatívy a budovania odolnosti kritických subjektov v SR.
Memorandum za rezort hospodárstva podpísal štátny tajomník Szabolcs Hodosy a za asociáciu jej prezident Tibor Straka. „Podpis memoranda s Ministerstvom hospodárstva SR považujeme za dôležitý krok smerom k posilneniu spolupráce medzi odbornou verejnosťou a štátnou správou v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Súčasné bezpečnostné a geopolitické výzvy si vyžadujú systematický prístup, odborný dialóg a koordinovaný postup všetkých zainteresovaných subjektov,“ uviedol Straka.
Memorandum vytvára podľa AKI rámec pre systematickú odbornú spoluprácu medzi oboma stranami najmä v oblasti zabezpečovania odolnosti kritických subjektov a poskytovania základných služieb. Zmluvné strany deklarovali záujem spolupracovať pri implementácii opatrení zameraných na posilňovanie odolnosti kritických subjektov, pri tvorbe a predkladaní návrhov legislatívnych zmien, pri výmene odborných poznatkov a skúseností, ako aj pri propagovaní dobrej praxe a overených postupov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.
Asociácia kritickej infraštruktúry SR vytvára odbornú platformu pre kritické subjekty, ich dodávateľov, odborníkov a partnerov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti a odolnosti strategických sektorov. Kritickým subjektom, ktoré budú určené v zmysle zákona o kritickej infraštruktúre najneskôr do 17. júla, asociácia ponúka priestor na odbornú spoluprácu, výmenu skúseností, konzultácie a podporu pri implementácii požiadaviek vyplývajúcich z novej legislatívy a budovania odolnosti kritických subjektov v SR.