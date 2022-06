Rezort hospodárstva analyzuje ďalšie možnosti zamerania dotácií

Bratislava 22. júna (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti neplánuje zvýšenie prostriedkov na podporu inštalácie nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z projektu Zelená domácnostiam. Vzhľadom na obmedzené kapacity výrobcov a montážnych firiem by hrozilo ich nevyčerpanie. Rezort by uvítal rokovanie zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s Európskou komisiou o uvoľnení podmienok štrukturálnych fondov pre umožnenie kompenzácií vysokých cien energií. Zároveň analyzujeme ďalšie možnosti zamerania podpory, napríklad na nákup elektromobilov, uviedlo MH.



"Je potrebné zdôrazniť, že prioritou je zabezpečiť stabilnú a plynulú podporu domácností tak, aby podnikatelia dokázali plánovať svoje kapacity," uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Trh podľa ministra reaguje rýchlo na aktuálnu situáciu a kapacity dostupných zariadení sa míňajú. "Pomoc v energetickej kríze však nemusia predstavovať iba zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie," zdôraznil Sulík.



Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), otvorila od mája výzvy na podporu OZE s celkovým objemom financií vo výške 45 miliónov eur. Generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš upozornil, že ďalšie navýšenie finančných prostriedkov by v súčasnosti značne zvýšilo riziko nedočerpania alokácie projektu Zelená domácnostiam, a to z dôvodu aktuálne horšej dostupnosti zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale i kapacity zhotoviteľov, ktorí zabezpečujú inštaláciu zariadení. "Riešenie vidíme vo vytváraní stabilného podnikateľského prostredia, ktoré umožní postupné zvyšovanie ich kapacít, nie v zaplavení trhu poukážkami, ktoré si domácnosti nebudú mať u koho uplatniť," uviedol.



Záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely rastie. Rezort hospodárstva spolu so SIEA v ostatnej výzve spustenej 13. júna zmenil pravidlá a nechal registráciu záujemcov o dotácie na OZE bez obmedzení. Podstatná je totiž až aktivácia registrácie zaslaním zmluvy s dodávateľom. Za týždeň sa tak minulo z balíka 30 miliónov eur zatiaľ iba 6,5 milióna eur. Ak sa reštart projektu a nový systém osvedčia, SIEA ho využije aj v budúcom období, keď je na tento účel plánovaných ďalších viac ako 100 miliónov eur z programu Slovensko.