Rezort hospodárstva: Bez ukončenia procesu EIA nebude baterkáreň

Šurany 30. mája (TASR) - Investor budúcej baterkárne, ktorá by mala vyrásť v Šuranoch v okrese Nové Zámky, je povinný splniť si všetky zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platnej legislatívy. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR to uviedlo v reakcii na výzvu občianskej iniciatívy Chránime si naše, ktorá požiadala ministerku hospodárstva SR Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby zabránila pokračovaniu stavebného konania na hrubé terénne úpravy pod budúcou fabrikou. Začatie stavebného konania pre GIB EnergyX Slovakia bolo oznámené verejnou vyhláškou v piatok 23. mája.



Občianska iniciatíva sa odvoláva na slová ministerky Sakovej, ktorá na stretnutí v januári tohto roka ubezpečovala občanov, že „ku skrývke ornice nepríde skôr, kým nebude ukončený proces posúdenia vplyvov projektu na životné prostredie (EIA).“ Podľa žiadosti o stavebné povolenie má byť odstránených zhruba 560.000 kubických metrov ornice, čo predstavuje približne 800.000 ton pôdy.



Podľa vyjadrenia ministerstva je žiadosť o vydanie stavebného povolenia na hrubé terénne úpravy jedným z prvých krokov, rovnako ako mnohé ďalšie stavebné povolenia, ktoré investor potrebuje pre svoj projekt získať.



Kľúčovým pre vybudovanie a prevádzku závodu investora však stále ostáva získanie súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR k EIA. „Bez úspešného ukončenia procesu EIA nie je možné projekt realizovať v plánovanom plnom rozsahu prevádzky,“ uviedlo ministerstvo. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie prevádzky na výrobu batériových článkov v Šuranoch obnovilo MŽP 20. mája.



Strategický projekt prípravy a výstavby Šurany Industrial Park realizovaný spoločnosťou MH Invest a projekt významnej investície - výstavby závodu na výrobu batérií, sa riadi záväzkami a míľnikmi vyplývajúcimi z investičnej zmluvy podpísanej medzi SR, spoločnosťou MH Invest, Gotion High-Tech a GIB EnergyX Slovakia.



Zároveň je podľa reakcie rezortu hospodárstva samotný strategický projekt prípravy a výstavby Šurany Industrial Park spojený s prípravou územia a infraštruktúry v oveľa väčšom rozsahu, ako je územie významnej investície, a to na požadované štandardy tak, aby bola daná lokalita plne vybavená a zabezpečená pre realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja s vyššou pridanou hodnotou pre akýchkoľvek zaujímavých investorov.