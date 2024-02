Rezort hospodárstva by podľa SAPI mal prehodnotiť klimatické ciele

Bratislava 13. februára (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzvala Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne (NECP). Plánovaný podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na domácej spotrebe energie vo výške 23 % je málo ambiciózny, uviedla v utorok SAPI.



SAPI sa nepáči zámer vlády podporovať jadrovú energiu. Jej výhodnosť sa bude podľa asociácie s neustále narastajúcou spotrebou elektrickej energie znižovať. Výstavba nových jadrových zdrojov je totiž nielen zdĺhavá, ale aj finančne náročná. Európska komisia plánuje dosiahnuť do roku 2030 podiel obnoviteľných zdrojov energie na domácej spotrebe na úrovni 35 %. Slovenské strategické dokumenty však hovoria len o 23 % OZE.



"Spoliehať sa na čoraz drahší zdroj Slovensku nijako nepomôže a jadro by v strategických dokumentoch nemalo zohrávať takú významnú úlohu ako doteraz. Deklarovať plán na výstavbu nových jadrových elektrární alebo sa spoliehať na experimentálne malé modulárne reaktory, keď máme dostupné omnoho lacnejšie a skutočne zelené zdroje elektriny, považujeme za veľmi nešťastné rozhodnutie," myslí si riaditeľ SAPI Ján Karaba.



V NECP je úloha OZE podľa SAPI výrazne podhodnotená a nereflektuje skutočný rozvoj zelených zdrojov ani záujem investorov o budovanie nových inštalácií. Toto je zjavné najmä v cieli pre fotovoltiku, ktorý je aktuálne nastavený na 1400 megawattov (MW). Pri súčasnom trende rozvoja a rekordnom prírastku inštalovanej kapacity v roku 2023 môže podľa asociácie tento cieľ Slovensko prekonať už o dva roky.



"Trh nám aktuálne ukazuje, že v súkromnom sektore je dostatok záujemcov, ktorí chcú do výstavby obnoviteľných zdrojov investovať. Úlohou štátu je teraz pripraviť zdravé podnikateľské prostredie a vytvoriť základné predpoklady, ktoré rozvoj OZE umožnia," priblížil Karaba.



SAPI v tejto súvislosti pripravila pre MH zoznam konkrétnych opatrení, ktoré by malo v NECP prijať, ak chce zaistiť ďalší rozvoj OZE. Ide napríklad o posilnenie a modernizáciu elektrizačnej sústavy, podporu integrácie prvkov flexibility, úpravu a zjednodušenie povoľovacích procesov, zadefinovanie akceleračných zón pre OZE a podporu samospotrebiteľov energie.



"Odporúčané opatrenia nie sú žiadne novinky, na mnohé problémy, ktoré by opatrenia mali riešiť, upozorňujeme už dlhodobo. Mnohé sme dokonca povinní implementovať z európskej legislatívy. Implementovanie navrhovaných opatrení do NECP tak nielen pozitívne ovplyvní slovenský energetický sektor, ale pomôže naplniť naše záväzky voči Európskej únii," dodal Karaba.