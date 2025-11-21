< sekcia Ekonomika
Rezort hospodárstva: Cenníky energií vydávané ÚRSO vláda kompenzuje
Vláda vyčlenila na energopomoc pre rok 2026 viac ako 400 miliónov eur. Tie majú byť vykryté z ušetrených financií na projekty, ktoré budú zaplatené z eurofondov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Strana SaS a jej nominanti na ministerstve hospodárstva v rokoch 2020 - 2022 spôsobili chaos, živelnosť a nepredvídateľnosť v rozhodovaní úradu, čo prispelo k tomu, že ceny elektriny vystúpili na úroveň 548 eur za megawatthodinu (MWh). V piatok to uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v reakcii na opozičnú stranu SaS, podľa ktorej hrozí v budúcom roku zvýšenie cien elektriny pre domácnosti o 35 % na 104 eur/MWh. Rezort hospodárstva pripomenul, že vláda pripravuje kompenzácie cien energií pre 90 % domácností.
„Vláda SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) už v lete jasne deklarovali, že 90 % domácností dostane od štátu energopomoc na zmiernenie rastu cien energií. Cenníky, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vláda už niekoľko rokov upravuje a kompenzuje, aby sa zvýšené náklady energetických spoločností nepremietli do konečných cien pre domácnosti. Rovnako to bude aj v nasledujúcom roku - pomoc sa dotkne približne 90 % domácností,“ uviedlo MH.
SaS pri svojich výpočtoch vychádzalo z návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa ktorej sa má zvýšiť cena silovej elektriny zo súčasných 61 eur za megawatthodinu na viac ako 72 eur a zároveň sa zvýši koeficient, ktorý vstupuje do výpočtu konečnej ceny elektriny. To by podľa SaS zvýšilo regulovanú cenu pre domácnosti až o 35 % na 104 eur/MWh.
Vláda vyčlenila na energopomoc pre rok 2026 viac ako 400 miliónov eur. Tie majú byť vykryté z ušetrených financií na projekty, ktoré budú zaplatené z eurofondov. Či bude táto suma stačiť okrem dotovania cien tepla a plynu aj na kompenzáciu cien elektriny, ministerstvo hospodárstva nespresnilo. Podľa opozičného poslanca Karola Galeka (SaS) by išlo o približne 260 miliónov eur.
V minulých rokoch vlády prijímali verejný hospodársky záujem (VHZ), ktorým zastropovali ceny energií pre domácnosti a ohrozených odberateľov. Rozdiely medzi týmito cenami a regulovanými cenami stanovenými ÚRSO štát kompenzoval dodávateľom. U elektriny sa vláda opierala o memorandum o porozumení so Slovenskými elektrárňami, ktoré dodávali pre domácnosti elektrinu v objeme okolo 5,5 terawatthodiny za cenu 61 eur za megawatthodinu. Dodatok k memorandu ale hovorí o postupnom zvyšovaní cien elektriny od SE a pre rok 2026 je to práve 72,70 eura/MWh.
„Vláda SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) už v lete jasne deklarovali, že 90 % domácností dostane od štátu energopomoc na zmiernenie rastu cien energií. Cenníky, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vláda už niekoľko rokov upravuje a kompenzuje, aby sa zvýšené náklady energetických spoločností nepremietli do konečných cien pre domácnosti. Rovnako to bude aj v nasledujúcom roku - pomoc sa dotkne približne 90 % domácností,“ uviedlo MH.
SaS pri svojich výpočtoch vychádzalo z návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa ktorej sa má zvýšiť cena silovej elektriny zo súčasných 61 eur za megawatthodinu na viac ako 72 eur a zároveň sa zvýši koeficient, ktorý vstupuje do výpočtu konečnej ceny elektriny. To by podľa SaS zvýšilo regulovanú cenu pre domácnosti až o 35 % na 104 eur/MWh.
Vláda vyčlenila na energopomoc pre rok 2026 viac ako 400 miliónov eur. Tie majú byť vykryté z ušetrených financií na projekty, ktoré budú zaplatené z eurofondov. Či bude táto suma stačiť okrem dotovania cien tepla a plynu aj na kompenzáciu cien elektriny, ministerstvo hospodárstva nespresnilo. Podľa opozičného poslanca Karola Galeka (SaS) by išlo o približne 260 miliónov eur.
V minulých rokoch vlády prijímali verejný hospodársky záujem (VHZ), ktorým zastropovali ceny energií pre domácnosti a ohrozených odberateľov. Rozdiely medzi týmito cenami a regulovanými cenami stanovenými ÚRSO štát kompenzoval dodávateľom. U elektriny sa vláda opierala o memorandum o porozumení so Slovenskými elektrárňami, ktoré dodávali pre domácnosti elektrinu v objeme okolo 5,5 terawatthodiny za cenu 61 eur za megawatthodinu. Dodatok k memorandu ale hovorí o postupnom zvyšovaní cien elektriny od SE a pre rok 2026 je to práve 72,70 eura/MWh.