Rezort hospodárstva chce zjednodušiť poskytovanie investičnej pomoci

Bratislava 9. augusta (TASR) – Podmienky poskytovania štátnej investičnej pomoci by sa mali pre krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu dočasne zmierniť. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý poslalo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Podniky by mali mať napríklad možnosť neskôr začať obstarávať investičný majetok, predĺžiť sa má termín na ukončenie investičného projektu a o tri roky by sa mohla predĺžiť aj doba na uplatnenie dohodnutej úľavy na dani.



Zmeny sa týkajú rozhodnutia o investičných stimuloch a investičnej pomoci, ktoré budú schválené od 1. januára budúceho roka, ale v niektorých ustanoveniach aj rozhodnutí vydaných do 31. decembra 2020 a konaní o schválení investičnej pomoci začatých a neukončených do 31. decembra 2020.



"Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Následky pandémie zásadným a predovšetkým nepredvídateľným spôsobom ovplyvnili prijímateľov investičnej pomoci a ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci," uviedlo MH v predloženom materiáli. Rezort sa obáva, že v krajných prípadoch to mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí alebo o schválení investičnej pomoci. "Hromadné rušenie rozhodnutí predstavujúcich podporu inak prosperujúcich a riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom," uviedlo MH.



Ministerstvo napríklad navrhuje predĺžiť povinnosť začatia obstarávania dlhodobého majetku na 24 mesiacov a ukončenie prác na investičnom zámere chce rezort predĺžiť na päť rokov, pri veľkých investíciách až na sedem rokov. Na rovnaký čas chce MH predĺžiť povinnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere.



Voľnejšie podmienky majú mať podnikatelia pri dodatočných zmenách investičného zámeru. Zatiaľ čo v súčasnosti musí firma vynaložiť minimálne 85 % z oprávnených nákladov schválených v rozhodnutí o investičnej pomoci, po novom bude prípustné tieto náklady reálne znížiť až na 70 %. "Prípadné zníženie oprávnených nákladov sa odzrkadlí na výške investičnej pomoci, a to jej znížením prostredníctvom rozhodnutia o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci alebo rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení investičnej pomoci," upozornil rezort.



Podobne by sa mala upraviť aj povinnosť dosiahnuť viac ako 90 % dohodnutého čistého nárastu pracovných miest, a to na 80 %. Aj v tomto prípade sa však zníženie dohodnutého počtu nových pracovných miest odzrkadlí na výške investičného stimulu. Rezort tiež navrhuje v nasledujúcich dvoch rokoch považovať za splnenú podmienku vyplácania mzdy uvedenej v investičnom zámere. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o regionálnej investičnej pomoci a o dani z príjmov, by mal byť účinný od začiatku budúceho roka.