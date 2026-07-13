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Rezort hospodárstva chcel ďalšiu analýzu vyrovnania vlastníctva JESS
Nezávislé posúdenie malo byť podľa MH poskytnuté v rámci existujúcej zmluvy na poskytovanie finančného poradenstva, ktorú má Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS).
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chcelo zabezpečiť ďalšie nezávislé posúdenie pripravovanej akvizície akcií českej spoločnosti v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), predstavenstvo JESS však 29. júna neschválilo sprístupnenie údajov potrebných na jeho vypracovanie. Rezort o tom informoval v pondelok s tým, že sú potrebné ďalšie rokovania.
Nezávislé posúdenie malo byť podľa MH poskytnuté v rámci existujúcej zmluvy na poskytovanie finančného poradenstva, ktorú má Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS). „Rezort hospodárstva SR považuje za svoju povinnosť prijať rozhodnutie až po dôslednom vyhodnotení všetkých dostupných odborných podkladov,“ uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.
Rezort má tiež podľa nej pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády SR bezprostredne po ukončení majetkovoprávneho vysporiadania spoločnosti JESS. Jeho schválenie má následne vytvoriť predpoklady na pokračovanie prípravy projektu výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý MH považuje za svoju hlavnú prioritu.
„MH SR zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom. Zabezpečuje preto všetky odborné, právne, ekonomické a technické kroky potrebné na jeho úspešnú realizáciu. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s Úradom vlády SR,“ uviedli z ministerstva.
MH SR dostalo 10. júna od vlády mesiac na zabezpečenie vyrovnania vlastníckych podielov Slovenska v JESS. Pôvodný termín bol do konca apríla. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v sobotu (11. 7.) uviedol, že nebude súhlasiť s ďalším predlžovaním termínov. „K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkej dobe a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej audítorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 MW reaktora,“ vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.
JESS je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá vlastní 51 % podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja. Česká strana do JESS v minulosti vložila okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
Nezávislé posúdenie malo byť podľa MH poskytnuté v rámci existujúcej zmluvy na poskytovanie finančného poradenstva, ktorú má Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS). „Rezort hospodárstva SR považuje za svoju povinnosť prijať rozhodnutie až po dôslednom vyhodnotení všetkých dostupných odborných podkladov,“ uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.
Rezort má tiež podľa nej pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády SR bezprostredne po ukončení majetkovoprávneho vysporiadania spoločnosti JESS. Jeho schválenie má následne vytvoriť predpoklady na pokračovanie prípravy projektu výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý MH považuje za svoju hlavnú prioritu.
„MH SR zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom. Zabezpečuje preto všetky odborné, právne, ekonomické a technické kroky potrebné na jeho úspešnú realizáciu. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s Úradom vlády SR,“ uviedli z ministerstva.
MH SR dostalo 10. júna od vlády mesiac na zabezpečenie vyrovnania vlastníckych podielov Slovenska v JESS. Pôvodný termín bol do konca apríla. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v sobotu (11. 7.) uviedol, že nebude súhlasiť s ďalším predlžovaním termínov. „K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkej dobe a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej audítorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 MW reaktora,“ vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.
JESS je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá vlastní 51 % podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja. Česká strana do JESS v minulosti vložila okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.