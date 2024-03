Rezort hospodárstva: Digitálny svet priniesol výhody

Bratislava 8. marca (TASR) - Digitálny svet priniesol mnohé výhody, spotrebitelia sa však stávajú zraniteľnejšími. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR k Spotrebiteľskému dialógu na tému Ochrana zraniteľných spotrebiteľov v digitálnom veku, ktorý spoluorganizovalo MH SR a Európska komisia (EK).



"Zložitosť a zvýšená obchodná sila hráčov na trhu si vyžadujú nový prístup k ochrane spotrebiteľa. Musíme nanovo definovať, čo znamená spravodlivosť v novej digitálnej realite. Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ na ďalšie obdobie predstavuje jedinečnú príležitosť pripraviť pôdu pre novú generáciu právnych predpisov a opatrení, ktorá odpovie na niektoré súčasné trendy. Vo svete ovládanom digitálnymi technológiami, pokročilými marketingovými technikami a novými spôsobmi predaja nemôžeme nechať spotrebiteľa osamote," zdôraznil štátny tajomník MH SR Vladimír Šimoňák.



Účastníci panelovej diskusie ocenili prínos digitalizácie, poukázali však na potrebu nového prístupu k ochrane spotrebiteľa v novej digitálnej realite. V rámci diskusie upozornili na aktuálne problémy spotrebiteľov v oblasti poskytovania finančných služieb, prístupu k tovaru a službám pre zraniteľných spotrebiteľov, ale aj na časté zneužívanie dôvery spotrebiteľov a používanie nekalých praktík zo strany niektorých obchodníkov.



"Na dnešné stretnutie som si prišla vypočuť, pochopiť, ale aj diskutovať o výzvach, ktorým na Slovensku čelíte v oblasti ochrany spotrebiteľov. Vidím, že výzvy sú tu veľmi podobné ako v iných členských štátoch. V EK intenzívne pracujeme na ochrane najzraniteľnejších spotrebiteľov, či už ide o osoby so zdravotným postihnutím, starších ľudí alebo deti. Rôzne nové výzvy, s ktorými sa pri nákupoch v bežnom obchode nestretneme, prináša najmä nakupovanie online," povedala riaditeľka pre agendu spotrebiteľov z Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov EK Isabelle Pérignon.



EK pravidelne organizuje v členských štátoch sériu podujatí s názvom Spotrebiteľský dialóg. Ich cieľom je diskutovať s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými subjektmi o ich skúsenostiach so spotrebiteľskou agendou, zhodnotenie spotrebiteľskej politiky a podpora spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.