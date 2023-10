Rezort hospodárstva: Energeticko-klimatický plán do 2030 má byť akčný

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo návrh aktualizácie Integrovaného národného energeticko-klimatického plánu (INEKP), ktorý má byť nástrojom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Jeho ciele majú byť ambicióznejšie než v predošlej verzii, napríklad dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %, namiesto 40 %.



"Hlavnými kvantifikovanými cieľmi INEKP v rámci SR do roku 2030 je zníženie emisií skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami (non-ETS) o 22,7 %," uviedlo MH v návrhu. Ide tak o 2,7-percentné zníženie emisií oproti pôvodnému plánu. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie má byť podľa návrhu do roku 2030 vo výške 23 %, namiesto pôvodných 19,2 %.



V oblasti politiky využívania vodíka podľa MH v júni 2023 vláda SR schválila akčný plán opatrení úspešnej realizácie Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026, ktorý sa už konkrétne venuje otázkam nastavenia legislatívy, dotovaniu vodíkových technológií, ako aj podpore startupov.



"Pre 10 opatrení v akčnom pláne sa počíta s financovaním v objeme približne 60 miliónov eur a pre každé opatrenie sú identifikované aj potenciálne zdroje," priblížilo MH.



Do konca tohto roka by mala Európska komisia zaslať odporúčania pre Slovensko k celému energeticko-klimatickému plánu. Konečná verzia by mala byť schválená do 30. júna 2024.